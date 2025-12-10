В Госдуме предложили сократить рабочий день до 6 часов: депутаты готовят законопроект о 30-часовой неделе

Фракция КПРФ готовит к внесению в нижнюю палату парламента законопроект об изменении трудового графика россиян, передает РИА Новости. Инициатива предполагает законодательное закрепление шестичасового рабочего дня вместо нынешнего восьмичасового.

Авторы поправок предлагают установить максимальную продолжительность рабочей недели на уровне 30 часов. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин аргументирует это решение развитием технологий: современная автоматизация позволяет выполнять прежний объем задач за меньшее время. По мнению разработчиков, высвободившиеся часы граждане смогут посвятить отдыху и семье, что положительно скажется на демографии.

Ранее, в начале декабря, Госдума уже отклонила проект нового Трудового кодекса от коммунистов, но депутаты решили вынести норму о рабочем времени в отдельный документ. Критики инициативы указывают на экономические риски: сокращение часов может привести к снижению доходов сотрудников, работающих на сдельной оплате, или потребовать от бизнеса дополнительных расходов на наем персонала.

В Башкортостане на фоне федеральных обсуждений фиксируется рост конкуренции за сотрудников. Из-за кадрового дефицита работодатели вынуждены повышать финансовые предложения: в октябре 2025 года медианная предлагаемая зарплата в регионе достигла 79 800 рублей. Это превышает зарплатные ожидания соискателей, которые в среднем рассчитывают на 70 000 рублей.

Официальная статистика также демонстрирует увеличение доходов жителей республики. За семь месяцев 2025 года средняя номинальная заработная плата составила 72 100 рублей, увеличившись на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако разрыв в оплате труда остается значительным: доходы одной трети населения региона не превышают 45 000 рублей в месяц.