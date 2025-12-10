0
26 минут
В Госдуме предложили сократить рабочий день до 6 часов: депутаты готовят законопроект о 30-часовой неделе

Фракция КПРФ готовит к внесению в нижнюю палату парламента законопроект об изменении трудового графика россиян, передает РИА Новости. Инициатива предполагает законодательное закрепление шестичасового рабочего дня вместо нынешнего восьмичасового.
собеседники сидят с ручками
©Gemini

Авторы поправок предлагают установить максимальную продолжительность рабочей недели на уровне 30 часов. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин аргументирует это решение развитием технологий: современная автоматизация позволяет выполнять прежний объем задач за меньшее время. По мнению разработчиков, высвободившиеся часы граждане смогут посвятить отдыху и семье, что положительно скажется на демографии.

Ранее, в начале декабря, Госдума уже отклонила проект нового Трудового кодекса от коммунистов, но депутаты решили вынести норму о рабочем времени в отдельный документ. Критики инициативы указывают на экономические риски: сокращение часов может привести к снижению доходов сотрудников, работающих на сдельной оплате, или потребовать от бизнеса дополнительных расходов на наем персонала.

В Башкортостане на фоне федеральных обсуждений фиксируется рост конкуренции за сотрудников. Из-за кадрового дефицита работодатели вынуждены повышать финансовые предложения: в октябре 2025 года медианная предлагаемая зарплата в регионе достигла 79 800 рублей. Это превышает зарплатные ожидания соискателей, которые в среднем рассчитывают на 70 000 рублей.

Официальная статистика также демонстрирует увеличение доходов жителей республики. За семь месяцев 2025 года средняя номинальная заработная плата составила 72 100 рублей, увеличившись на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако разрыв в оплате труда остается значительным: доходы одной трети населения региона не превышают 45 000 рублей в месяц.

