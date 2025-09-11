В Госдуме предложили снизить возраст для пенсионных надбавок

Депутаты внесут в Госдуму законопроект о снижении возраста для пенсионных надбавок с 80 до 70 лет. Сумма доплаты для самых пожилых может вырасти в два раза.

Российским пенсионерам, возможно, скоро не придётся ждать 80-летия для получения увеличенной выплаты. В Госдуме готовят инициативу, которая предлагает назначать надбавку уже с 70 лет, о чём сообщает ТАСС.

Сейчас система работает прямолинейно: стопроцентное увеличение фиксированной части пенсии доступно либо 80-летним, либо людям с первой группой инвалидности. Авторы нового законопроекта предлагают сделать схему более гибкой и справедливой. По их задумке, в 70 лет надбавка составит 100%, а после 80-ти — уже 200%.

Как пояснил Ярослав Нилов, возглавляющий комитет по труду, многие пенсионеры не доживают до восьмого десятка. При этом серьёзные траты на медикаменты и уход за собой начинаются значительно раньше.

По словам депутатов, толчком послужило обращение пожилого человека из Луганска. Мужчина много лет отработал на производстве с вредными условиями, и его история стала отражением проблем тысяч россиян.