В Госдуме предложили направлять 50% доходов от рекламы в домах на капремонт

Депутаты направили в Минстрой инициативу о перечислении 50% доходов от рекламы в многоквартирных домах в фонд капитального ремонта для снижения нагрузки на граждан.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился в Минстрой с предложением изменить порядок распределения рекламных доходов. Письмо направлено на имя министра Ирека Файзуллина. Суть инициативы заключается в законодательном закреплении нормы, по которой 50% средств, полученных от размещения рекламы в подъездах и на фасадах, будут автоматически зачисляться в счет оплаты капитального ремонта.

На текущий момент распределение прибыли часто остается непрозрачным. Формально решение о том, куда тратить заработанные домом деньги, принимают собственники на общем собрании. Однако на практике средства нередко остаются в распоряжении управляющих компаний без детальной отчетности перед жильцами. Законопроект призван исключить этот фактор и зафиксировать обязательные отчисления на восстановление дома.

Авторы идеи рассчитывают, что мера позволит сдержать рост обязательных платежей. Использование коммерческого потенциала общей собственности создаст дополнительный источник финансирования. Это поможет быстрее накапливать необходимые суммы для проведения ремонтных работ без увеличения финансовой нагрузки на владельцев квартир.

В Башкортостане вопрос наполняемости фондов стоит особенно остро после весенней индексации. С 1 мая 2025 года минимальный размер взноса в республике был увеличен более чем на 60%. Для жителей домов высотой до шести этажей тариф вырос с 7,46 до 12,5 рубля за квадратный метр, а для зданий выше шести этажей — с 8,10 до 13,2 рубля. Власти обосновали это решение удорожанием стройматериалов и необходимостью выполнения программы ремонта в срок.

Ситуация осложняется накопленной задолженностью населения. По данным на осень 2025 года, общий долг жителей региона перед фондом капремонта достиг 1,6 миллиарда рублей. Для взыскания неплатежей региональный оператор был вынужден заключить контракт с коллекторскими агентствами на сумму 21 миллион рублей. Дополнительные поступления от рекламы могли бы частично закрыть дефицит средств, учитывая планируемую индексацию тарифов в 2026 году.