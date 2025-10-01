0
9 часов
Новости

В Госдуме предложили кормить малоимущих по сертификатам

В Госдуме готовят законопроект о продовольственных сертификатах для граждан с доходом ниже прожиточного минимума. Им хотят выделять 30% от этой суммы на покупку базовых продуктов. На алкоголь и сигареты потратить деньги не получится.
продукты питания на прилавке магазина
©Rutube

В России может появиться новый вид соцподдержки — продуктовые сертификаты, которыми малоимущие смогут оплачивать еду. Законопроект об этом, как сообщает ТАСС, уже готовят к внесению в Госдуму депутаты Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев.

Смысл такой инициативы — дополнительная помощь для тех, кто оказался за чертой бедности. Претендовать на поддержку смогут граждане, чей среднедушевой доход не дотягивает до регионального прожиточного минимума. Эта мера призвана гарантировать, что у самых уязвимых слоёв населения всегда будет доступ к базовому набору продовольствия.

Идея в том, чтобы выдавать людям не живые деньги, а специальный сертификат, привязанный к карте. Его номинал составит 30% от величины прожиточного минимума в конкретном регионе. Потратить эти средства можно будет исключительно на утверждённый перечень продуктов питания.

Как пояснили авторы, деньги будут «окрашены», то есть их расходование проконтролируют. Купить на них алкоголь, табачную продукцию или другие излишества будет невозможно.

Законодатели утверждают, что подобный инструмент уже доказал свою эффективность в нескольких субъектах РФ и теперь его планируют масштабировать на всю страну. Это должно обеспечить социальную справедливость и поддержать россиян в трудный период.

Похожие записи
0
27.09.2025
Новости

Россиянам хотят компенсировать простои интернета и связи

человек пользуется смартфоном
В Госдуме предложили автоматически возвращать россиянам деньги за отключение мобильной связи или интернета. Компенсацию начислят, если услуга была недоступна больше часа.
0
26.09.2025
Семья

Семьям в Башкирии упростят покупку жилья на маткапитал

многоквартирный дом с лоджией
В Госдуме предложили отменить платную экспертизу жилья при покупке на маткапитал. Этот ход сэкономит семьям до 40 тысяч рублей и уберет бюрократическую головную боль, навязанную региональными чиновниками.
0
26.09.2025
Новости

Депутаты хотят сократить рабочий день для беременных россиянок

женщина держит в руках детские носочки
В Госдуме предложили сократить рабочий день для беременных до шести часов с сохранением полной зарплаты. Инициатива призвана защитить здоровье будущих мам и простимулировать рождаемость.
0
23.09.2025
Новости

Безбилетных пенсионеров перестанут высаживать из автобусов — но только при одном условии

место в маршрутке
В Госдуме взялись за защиту пожилых пассажиров. Депутаты предлагают запретить высаживать людей старше 75 лет из транспорта за неоплаченный проезд, даже если у них нет с собой денег или проездного.
0
22.09.2025
Новости

В России хотят урезать зарплаты школьным директорам и главврачам

кошелек с пятитысячными купюрами
Зарплаты директоров школ и главврачей предложили ограничить. По инициативе Сергея Миронова, их доход не должен превышать средний заработок в коллективе более чем в два раза.
0
19.09.2025
Новости

В России хотят изменить правила для начала отопительного сезона

мужчина греется возле радиатора отопления
В Госдуме предложили включать отопление не всем сразу. Сначала тепло дадут старым домам, а новостройкам — в последнюю очередь. Идея потребует полной модернизации изношенных сетей.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.