В Госдуме предложили кормить малоимущих по сертификатам

В Госдуме готовят законопроект о продовольственных сертификатах для граждан с доходом ниже прожиточного минимума. Им хотят выделять 30% от этой суммы на покупку базовых продуктов. На алкоголь и сигареты потратить деньги не получится.

В России может появиться новый вид соцподдержки — продуктовые сертификаты, которыми малоимущие смогут оплачивать еду. Законопроект об этом, как сообщает ТАСС, уже готовят к внесению в Госдуму депутаты Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев.

Смысл такой инициативы — дополнительная помощь для тех, кто оказался за чертой бедности. Претендовать на поддержку смогут граждане, чей среднедушевой доход не дотягивает до регионального прожиточного минимума. Эта мера призвана гарантировать, что у самых уязвимых слоёв населения всегда будет доступ к базовому набору продовольствия.

Идея в том, чтобы выдавать людям не живые деньги, а специальный сертификат, привязанный к карте. Его номинал составит 30% от величины прожиточного минимума в конкретном регионе. Потратить эти средства можно будет исключительно на утверждённый перечень продуктов питания.

Как пояснили авторы, деньги будут «окрашены», то есть их расходование проконтролируют. Купить на них алкоголь, табачную продукцию или другие излишества будет невозможно.

Законодатели утверждают, что подобный инструмент уже доказал свою эффективность в нескольких субъектах РФ и теперь его планируют масштабировать на всю страну. Это должно обеспечить социальную справедливость и поддержать россиян в трудный период.