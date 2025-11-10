0
В Госдуме предложили ежемесячно доплачивать полицейским

В Госдуме предложили платить надбавку ветеранам МВД, чтобы те не уходили на пенсию сразу после получения права на неё. Размер выплаты — половина от положенного пособия.
В России могут ввести новую выплату для сотрудников МВД, чтобы удержать их на службе. С такой инициативой, как сообщает РИА Новости, выступил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Идея в том, чтобы полицейским, отработавшим 20 лет и получившим право на пенсию, ежемесячно доплачивать 50% от её размера. По мнению депутата, служба в органах — это тяжёлый труд с постоянными рисками, и многие опытные кадры уходят сразу после получения выслуги лет из-за денег. Новая надбавка должна остановить этот отток.

Такой финансовый стимул — не ноу-хау. Похожий механизм уже давно и успешно работает в отношении сотрудников Следственного комитета РФ, где за выслугу лет также полагаются доплаты к основному окладу.

Проблема действительно острая. Слуцкий заявил, что кадровый дефицит в полиции уже перевалил за 172 тысячи человек. В некоторых регионах ситуация критическая — нехватка сотрудников достигает 40%, что серьёзно мешает работе ведомства.

Глава МВД Владимир Колокольцев подтверждал эту цифру, отмечая, что за последние пять лет число патрульных нарядов в стране сократилось на четверть. В некоторых областях, например, в Магаданской, свободна каждая вторая должность следователя. А в Петербурге ещё в начале 2025 года не хватало 45% участковых.

По данным самого ведомства, около 40% сотрудников уходят со службы, так и не доработав до пенсии. За один только 2024 год уволился каждый второй участковый с опытом работы более 10 лет. Именно для таких ценных специалистов и предлагают ввести новую систему поощрения.

