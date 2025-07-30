В Госдуме предложили двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов

В Госдуме предложили ввести обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребёнка

Российским отцам могут предоставить законное право на двухнедельный оплачиваемый отпуск сразу после рождения ребёнка. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, который уже направил соответствующий законопроект на заключение в правительство, пишет РИА-Новости.

Предлагается дополнить статью 255 Трудового кодекса РФ, чтобы работники (отцы или опекуны) могли по своему заявлению получить 14 календарных дней оплачиваемого отпуска. По мнению автора законопроекта, отсутствие такой нормы является существенным пробелом в системе поддержки семьи.

Почему это важно?

Первые недели после родов — это период колоссальной нагрузки на семью и время восстановления матери. Как отмечается в пояснительной записке к документу, физическая и эмоциональная помощь отца в этот момент неоценима. Однако экономические причины часто вынуждают мужчин почти сразу возвращаться на работу, лишая семью необходимой поддержки.

Нововведение, по замыслу депутата, поможет:

Обеспечить матери помощь и дать ей возможность восстановиться.

Наладить грудное вскармливание и предотвратить послеродовую депрессию.

Укрепить эмоциональную связь между отцом и новорождённым.

Сформировать культуру ответственного отцовства и более равноправную модель семейных отношений.

Что есть сейчас?

Стоит отметить, что действующее законодательство и так позволяет отцу уйти в отпуск по уходу за ребёнком до достижения им полутора или трёх лет. Такой отпуск (в народе «декрет») предполагает выплату пособия в размере 40% от среднего заработка. Однако предлагаемый двухнедельный отпуск — это новая, отдельная мера, направленная на поддержку семьи именно в первые дни жизни малыша.