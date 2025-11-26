0
В Госдуме назвали блокировку WhatsApp* «вопросом времени»

Зампред комитета ГД по экономполитике считает блокировку мессенджера неизбежной из-за постоянных нарушений российского законодательства и проблем с безопасностью данных.
Депутат Госдумы Артем Кирьянов в своем Telegram-канале сообщил о высокой вероятности полной блокировки WhatsApp* в России. Парламентарий отметил, что сервис систематически игнорирует требования российских регуляторов, из-за чего его закрытие в стране стало лишь «вопросом времени». По словам Кирьянова, у компании было достаточно времени для настройки легальной работы, но она не предприняла необходимых шагов.

Основной причиной для столь резкого заявления депутат назвал отказ мессенджера соблюдать российские законы. В частности, речь идет о требованиях по защите информации и локализации баз данных. Ситуация усугубляется недавними масштабными утечками — в открытый доступ попали номера телефонов 3,5 миллиарда пользователей, что, по мнению депутата, ставит под угрозу цифровую безопасность граждан.

Артем Кирьянов также напомнил, что материнская компания сервиса, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), официально запрещена на территории страны. Несмотря на это, WhatsApp* продолжает работать, не имея официального представительства и не взаимодействуя с властями в правовом поле. Депутат подчеркнул: закон должен соблюдаться всеми участниками рынка без исключений.

Ограничения в отношении мессенджера уже вводились ранее. В августе 2025 года Роскомнадзор подтвердил блокировку функции аудиозвонков в WhatsApp* и Telegram. Тогда ведомство объяснило это необходимостью борьбы с телефонным мошенничеством и противодействия использованию интернет-телефонии в противоправных целях.

Согласно статистике Mediascope за август–сентябрь 2025 года, WhatsApp* пока остается лидером по популярности в России с аудиторией около 97 млн человек. Однако его ближайший конкурент Telegram активно сокращает разрыв, достигнув отметки в 91 млн пользователей. Эксперты отмечают, что дальнейшее давление на сервис может ускорить переток аудитории на альтернативные платформы.

* — WhatsApp принадлежит компании Meta — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

