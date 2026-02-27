0
3 часа
Новости

В городе Башкирии ввели особый режим из-за загрязнения воздуха

В Стерлитамаке с вечера 27 февраля действует режим неблагоприятных метеоусловий — предприятия обязаны ограничить выбросы в атмосферу.
выбросы в воздух
©Gemini

Администрация Стерлитамака объявила режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности. Ограничения вступают в силу 27 февраля в 20:00 и продлятся до 20:00 28 февраля.

При таких погодных условиях автомобильные и промышленные выбросы скапливаются в приземном слое воздуха над жилыми кварталами. При первой степени НМУ предприятия проводят организационно-технические мероприятия, не сокращая объёмы производства.

Режим «чёрного неба» объявляют в Стерлитамаке регулярно. В 2025 году власти вводили аналогичные ограничения неоднократно — в частности, 17–18 апреля (первая степень НМУ), 27–28 мая и 10–11 июня, когда действовала уже вторая степень, обязывавшая предприятия снижать объёмы производства.

В начале января 2026 года станции контроля воздуха в Стерлитамаке зафиксировали два случая превышения предельно допустимых концентраций сероводорода. При этом в тот период власти не объявляли режим НМУ и не вводили дополнительные ограничения на работу промышленных предприятий.

По данным Башгидрометеоцентра, в октябре 2025 года Стерлитамак возглавил рейтинг по загрязнению воздуха в Башкирии — специалисты зафиксировали 24 случая превышения ПДК, из которых 22 пришлись на этилбензол. Соседний Салават вошёл в федеральный список Росстата городов с высоким загрязнением атмосферы за 2025 год — 222 превышения ПДК за 12 месяцев.

Похожие записи
0
20.02.2026
Спецоперация

Мэрия Стерлитамака выплатит 400 тысяч рублей за привлечение контрактников

купюры номиналом 5000 рублей
Администрация Стерлитамака утвердила выплаты в 400 тысяч рублей жителям за привлечение добровольцев на контрактную службу.
0
20.02.2026
Криминал

Подростков в Башкирии осудили за серию нападений на сверстников

дверь с табличкой судья
Трое несовершеннолетних из Стерлитамака получили условные сроки за серию нападений на сверстников — избивали, вымогали деньги и угрожали ножом.
-1
13.02.2026
Новости

Росстат включил башкирский Салават в список городов с экстремальным загрязнением воздуха

выбросы в воздух
Росстат опубликовал данные об экологической обстановке в России за 2025 год. Салават оказался в списке городов, где фиксировались случаи экстремально высокого загрязнения атмосферы, преимущественно сероводородом.
0
11.02.2026
Образование

Назван лучший детский лагерь Башкирии: итоги официального рейтинга-2025

детский лагерь
В Доме Правительства наградили победителей смотра-конкурса. Первое место среди загородных учреждений занял лагерь «Калкан», среди дневных — Дворец пионеров Стерлитамака.
0
11.02.2026
Новости

В Стерлитамаке начала работу бесплатная столовая для пожилых людей

крем-суп в тарелке на столе
В Стерлитамаке открылась социальная столовая для пенсионеров. Организаторы предоставляют горячее питание ежедневно и без предъявления документов.
0
10.02.2026
Криминал

В Стерлитамаке вынесли приговор начальнику смены после взрыва на заводе

судейский молоток в руках судьи
Суд Стерлитамака назначил начальнику смены нефтехимического завода наказание в виде трех лет принудительных работ за нарушение правил безопасности, повлекшее гибель двух человек.
0
10.02.2026
Здоровье

В Стерлитамаке ввели карантин по бешенству на заправке и в частном секторе

надпись карантин
В Стерлитамаке с 6 февраля действует карантин по бешенству. Опасные очаги найдены на АГЗС и улице Дунайской. Введены жесткие ограничения.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.