В городе Башкирии ввели особый режим из-за загрязнения воздуха

В Стерлитамаке с вечера 27 февраля действует режим неблагоприятных метеоусловий — предприятия обязаны ограничить выбросы в атмосферу.

Администрация Стерлитамака объявила режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности. Ограничения вступают в силу 27 февраля в 20:00 и продлятся до 20:00 28 февраля.

При таких погодных условиях автомобильные и промышленные выбросы скапливаются в приземном слое воздуха над жилыми кварталами. При первой степени НМУ предприятия проводят организационно-технические мероприятия, не сокращая объёмы производства.

Режим «чёрного неба» объявляют в Стерлитамаке регулярно. В 2025 году власти вводили аналогичные ограничения неоднократно — в частности, 17–18 апреля (первая степень НМУ), 27–28 мая и 10–11 июня, когда действовала уже вторая степень, обязывавшая предприятия снижать объёмы производства.

В начале января 2026 года станции контроля воздуха в Стерлитамаке зафиксировали два случая превышения предельно допустимых концентраций сероводорода. При этом в тот период власти не объявляли режим НМУ и не вводили дополнительные ограничения на работу промышленных предприятий.

По данным Башгидрометеоцентра, в октябре 2025 года Стерлитамак возглавил рейтинг по загрязнению воздуха в Башкирии — специалисты зафиксировали 24 случая превышения ПДК, из которых 22 пришлись на этилбензол. Соседний Салават вошёл в федеральный список Росстата городов с высоким загрязнением атмосферы за 2025 год — 222 превышения ПДК за 12 месяцев.