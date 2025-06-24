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В городах Башкирии закончились земельные участки для многодетных семей

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Власти Башкирии разрешили крупным городам изымать земельные наделы у соседних районов ради обеспечения льготных категорий граждан. Об этом заявила вице-премьер Наталья Полянская на правительственном совещании с муниципальными руководителями.

Новая схема коснется Уфы, Стерлитамака и Нефтекамска — именно там образовался дефицит благоустроенных территорий для многодетных родителей и семей с детьми-инвалидами. Администрации мегаполисов смогут заключать договоры с районными властями и передавать участки льготникам за пределами городской черты.

Столица республики уже опробовала подобную практику — там скопилась рекордная очередь из 6,4 тысячи человек при полном отсутствии свободной земли внутри города. Минземимущество воспользовалось преимущественным правом покупки и приобрело три надела, плюс определило 20 массивов в пяти соседних районах специально для уфимских льготников.

Проблема земельного голода особенно остро стоит в густонаселенных территориях республики. Сейчас в очереди на получение участков находятся 18 260 человек, причем 65% из них — многодетные семьи, еще 9,5% воспитывают детей с ограниченными возможностями.

За 14 лет действия программы власти выделили 74 тысячи участков и обеспечили землей 76% очередников. В 2020 году ввели альтернативу — денежные выплаты по 250 тысяч рублей, которые предпочли получить почти 5 тысяч семей.

Сколько времени ждать участок в очереди?
Можно ли получить деньги вместо земли?
Какого размера будут участки за городом?
Кто конкретно получит землю в районах?
Нужно ли доплачивать за участок в другом районе?
Что делать, если не устраивает участок в соседнем районе?
Сколько семей уже получили землю в Башкирии?
Будет ли расширяться программа?
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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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