В городах Башкирии закончились земельные участки для многодетных семей

Власти Башкирии разрешили крупным городам изымать земельные наделы у соседних районов ради обеспечения льготных категорий граждан. Об этом заявила вице-премьер Наталья Полянская на правительственном совещании с муниципальными руководителями.

Новая схема коснется Уфы, Стерлитамака и Нефтекамска — именно там образовался дефицит благоустроенных территорий для многодетных родителей и семей с детьми-инвалидами. Администрации мегаполисов смогут заключать договоры с районными властями и передавать участки льготникам за пределами городской черты.

Столица республики уже опробовала подобную практику — там скопилась рекордная очередь из 6,4 тысячи человек при полном отсутствии свободной земли внутри города. Минземимущество воспользовалось преимущественным правом покупки и приобрело три надела, плюс определило 20 массивов в пяти соседних районах специально для уфимских льготников.

Проблема земельного голода особенно остро стоит в густонаселенных территориях республики. Сейчас в очереди на получение участков находятся 18 260 человек, причем 65% из них — многодетные семьи, еще 9,5% воспитывают детей с ограниченными возможностями.

За 14 лет действия программы власти выделили 74 тысячи участков и обеспечили землей 76% очередников. В 2020 году ввели альтернативу — денежные выплаты по 250 тысяч рублей, которые предпочли получить почти 5 тысяч семей.