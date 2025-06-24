В городах Башкирии закончились земельные участки для многодетных семей

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Власти Башкирии разрешили крупным городам изымать земельные наделы у соседних районов ради обеспечения льготных категорий граждан. Об этом заявила вице-премьер Наталья Полянская на правительственном совещании с муниципальными руководителями.
Новая схема коснется Уфы, Стерлитамака и Нефтекамска — именно там образовался дефицит благоустроенных территорий для многодетных родителей и семей с детьми-инвалидами. Администрации мегаполисов смогут заключать договоры с районными властями и передавать участки льготникам за пределами городской черты.
Столица республики уже опробовала подобную практику — там скопилась рекордная очередь из 6,4 тысячи человек при полном отсутствии свободной земли внутри города. Минземимущество воспользовалось преимущественным правом покупки и приобрело три надела, плюс определило 20 массивов в пяти соседних районах специально для уфимских льготников.
Проблема земельного голода особенно остро стоит в густонаселенных территориях республики. Сейчас в очереди на получение участков находятся 18 260 человек, причем 65% из них — многодетные семьи, еще 9,5% воспитывают детей с ограниченными возможностями.
За 14 лет действия программы власти выделили 74 тысячи участков и обеспечили землей 76% очередников. В 2020 году ввели альтернативу — денежные выплаты по 250 тысяч рублей, которые предпочли получить почти 5 тысяч семей.
Сколько времени ждать участок в очереди?
Сроки ожидания зависят от города. В Уфе скопилась рекордная очередь из 6,4 тысячи человек при полном отсутствии свободной земли внутри города. По всей Башкирии в очереди находятся 18 260 человек. Максимальный срок рассмотрения документов составляет 30 дней, но участок переходит в собственность в течение года, хотя этот срок может увеличиваться из-за отсутствия свободных земель.
Можно ли получить деньги вместо земли?
Да, с 2020 года многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами могут выбрать единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей вместо земельного участка. По состоянию на 1 января 2025 года было выдано 4,45 тысячи сертификатов на общую сумму свыше 1,11 млрд рублей. Средства можно потратить на покупку или строительство жилья, погашение ипотеки, приобретение земельного участка для строительства.
Какого размера будут участки за городом?
Размер участков определяют региональные и муниципальные власти. Обычно он составляет 6-15 соток. В селе Буздяк Буздякского района предлагают участки площадью 1050 квадратных метров (чуть больше 10 соток). В Иглинском районе распределяют 11 участков в селах Алаторка и Ауструм.
Кто конкретно получит землю в районах?
Право на бесплатные участки имеют многодетные семьи (трое и более детей), семьи с детьми-инвалидами, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также участники СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ. Все члены семьи должны быть гражданами России.
Нужно ли доплачивать за участок в другом районе?
Нет, участки предоставляются бесплатно как в городе, так и в соседних районах. Администрации мегаполисов заключают договоры с районными властями и передают участки льготникам за пределами городской черты без дополнительной платы.
Что делать, если не устраивает участок в соседнем районе?
Семья может отказаться от предложенного варианта, но тогда будет считаться отказавшейся от предоставления земельного участка. Альтернативой остается получение денежной компенсации в 250 тысяч рублей или ожидание другого предложения в общей очереди.
Сколько семей уже получили землю в Башкирии?
За 14 лет действия программы власти выделили 74 тысячи участков и обеспечили землей 76% очередников. Из 95,8 тысячи льготников, вставших на учет с 2011 года, обеспечены 75 процентов. По состоянию на начало 2025 года из 96 457 граждан, поставленных на учет, 76% (73 458 человек) уже получили землю.
Будет ли расширяться программа?
Программа продолжает развиваться. В 2025 году в Башкирии упростили порядок предоставления участков участникам СВО - теперь Минземимущество может самостоятельно запрашивать сведения в Минобороны через межведомственное взаимодействие. По состоянию на 1 января 2025 года участникам СВО уже выделено 99 земельных участков.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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