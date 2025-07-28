В горах Башкирии турист поймал легендарного «призрака» на фото

Турист в Башкирии заснял редкое оптическое явление — Брокенский призрак. Гигантская тень с сияющим ореолом появилась на рассвете в парке «Мурадымовское ущелье». Это не мистика, а атмосферный эффект, но зрелище впечатлило всех

В горах Башкирии турист стал свидетелем редкого оптического явления — Брокенского призрака. Это произошло на рассвете в природном парке «Мурадымовское ущелье», где гигантская тень с сияющим радужным ореолом (глорией) появилась на фоне облаков. Хотя на первый взгляд это выглядит как мистика, на деле — это атмосферный эффект, который впечатлил очевидцев и быстро разлетелся по соцсетям.

Турист из Оренбурга Михаил Сафронов, поднялся на вершину в парке и заснял, как его собственная тень проецируется на облака, превращаясь в огромный силуэт с цветным сиянием, пишет газета «Оренбуржье».

«Потрясающе! Фото сделал муж», — поделилась супруга Михаила в соцсетях.

Явление возникает, когда солнце светит сзади наблюдателя, а тень падает на туман или облака. Название «Брокенский призрак» произошло от немецкой горы Броккен, где его часто наблюдают, но в Башкирии такие эффекты тоже встречаются в подходящих условиях — особенно в горных районах с низкой облачностью.

Парк «Мурадымовское ущелье», созданный в 1998 году, занимает 23 тысячи гектаров в долине реки Большой Ик и тянется на 28 километров. Это популярное место для туристов из Башкирии и соседних регионов. Здесь не только природа поражает: недавно археологи обнаружили «Башкирский Стоунхендж» — Ахуновские менгиры, древнюю обсерваторию из 13 гранитных столбов возрастом 4–5 тысяч лет, ориентированных по звездам и солнцестояниям.

Почему это явление так впечатляет?

Брокенский призрак сочетает науку и фольклор. Глория вокруг тени — это дифракция света на каплях воды в облаках, создающая радужные кольца (красные снаружи, синие внутри). Оно требует точных условий: солнце низко над горизонтом, густой туман и высота не менее 500–1000 метров. В Башкирии такие зрелища фиксируют 5–10 раз в год, особенно осенью в районах вроде Иремеля или национального парка «Башкирия».

Другие чудеса парка «Мурадымовское ущелье»

Парк богат редкими явлениями: карстовые пещеры с подземными реками, «серебристые облака» (светящиеся на высоте 80 км летом), «каменные реки» от древних ледников. Фауна включает реликтовых насекомых, как бабочку-аполлона, и редких летучих мышей (ночницы Брандта). В 2024 году здесь открыли маршрут для наблюдения за миграцией птиц, а в 2023-м нашли петроглифы с «небесными фигурами» у менгиров.

Вблизи Ахуновских менгиров иногда видны «солнечные столбы» — вертикальные лучи от преломления света в ледяных кристаллах, особенно зимой.