В башкирских Дюртюлях вводят туристический налог с 2026 года

В Дюртюлях с января 2026 года вводится туристический налог — 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки.

В городе Дюртюли Республики Башкортостан с января 2026 года начнет действовать туристический налог. Решение утвердил совет городского поселения, сообщает РБК-Уфа.

Документ определяет порядок и размеры нового сбора для местных средств размещения. В 2026 году ставка составит 1% от стоимости размещения, но не менее 100 рублей в сутки с одного гостя. Далее налог будет расти на 1 процентный пункт ежегодно. К 2030 году — 5%.

Плательщиками станут организации и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги временного проживания: гостиницы, отели, хостелы. Бизнес будет удерживать сбор с гостей и перечислять его в местный бюджет.

Законный механизм, а не «серая зона»

Речь не о дополнительной плате в обход закона. Это прописанный в налоговом законодательстве механизм. Муниципалитеты России получили право вводить туристический налог с января 2025 года — как инструмент пополнения бюджетов и развития туристической инфраструктуры.

За первое полугодие текущего года налогоплательщики в Башкортостане уже перечислили 43,3 млн рублей. Средства поступили в бюджеты муниципальных образований республики. Их направляют на благоустройство, развитие туризма и сопутствующую инфраструктуру.

Больше всего поступлений зафиксировано в Абзелиловском, Белорецком, Салаватском и Аскинском районах. Это территории с развитым внутренним туризмом и высоким спросом на размещение — за счет горнолыжных центров, природных объектов и санаториев.

Поиск баланса

На начало года туристический налог действовал в 246 муниципальных образованиях Башкирии. Однако к 1 августа в 43 муниципалитетах его отменили. В регионе продолжается поиск оптимального баланса: где сбор помогает развитию туризма, а где избыточен для рынка и гостей.

Для бизнеса это дополнительная административная нагрузка. Для бюджета — новый канал поступлений. Для туристов — отдельная строка в счете за проживание.

Льготы в других муниципалитетах

В ноябре решение об установлении туристического налога приняли в селе Николо-Березовка — административном центре Краснокамского района республики. Там сразу предусмотрели широкий перечень послаблений.

Налогоплательщики могут не включать в налоговую базу услуги по проживанию участников специальной военной операции, инвалидов, ветеранов боевых действий и еще ряда льготных категорий. За эти группы гостей туристический налог не начисляется.

Кроме того, при оказании услуг по санаторно-курортному лечению туристический налог исчисляется по минимальной ставке. Подход позволяет поддержать санаторно-курортный сегмент, который часто ориентирован на оздоровление, а не только на классический туризм.

Для Дюртюлей вопрос предоставления льгот пока не раскрывается. Но практика других муниципалитетов Башкирии показывает: возможны уточнения условий и категорий, на которых туристический налог будет распространяться в меньшей степени или не распространяться вовсе. Это особенно актуально для санаториев, детского отдыха и социальных программ.