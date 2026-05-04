В Дюртюлинском районе Башкирии на трассе Р-240 при обгоне погиб 20-летний водитель Мазды

Вечером 3 мая на трассе Р-240 в Дюртюлинском районе Башкортостана произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков. Об обстоятельствах аварии рассказал начальник республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
На 90-м километре трассы, вблизи съезда на М-12 «Восток», 20-летний водитель Mazda 3 пошёл на обгон и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком Iveco. Удар отбросил легковушку в сторону, и она задела полуприцеп МАЗа.

Водитель Mazda погиб до приезда скорой. Инспекторы Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

Этот участок Р-240 уже фигурировал в сводках о тяжёлых ДТП. В ночь на 16 июня 2025 года на 69-м километре трассы в результате столкновения автомобиля Lada Granta с двумя грузовиками погиб 20-кратный чемпион мира по ледовому спидвею Николай Красников. В январе 2026 года в Дюртюлинском районе на трассе М-7 «Волга» автобус с 25 пассажирами столкнулся с грузовиками.

По словам Севастьянова, в феврале 2025 года трасса Уфа — Оренбург входила в число самых аварийно опасных федеральных дорог Башкирии. В 2024 году на ней погибли 11 человек. Наихудший показатель по республике у М-5 «Урал» — 33 погибших за тот же период.

По данным МВД России, в 2025 году на российских дорогах зарегистрировали 128 тысяч ДТП — на 3,1% меньше, чем годом ранее. Погибли около 13,9 тысячи человек.

