В деле о банкротстве «Башкиравтодора» оспаривают выплату 145 млн рублей зарплат

Конкурсный управляющий «Башкиравтодора» пытается вернуть 145 млн рублей, выданных как зарплата. Сами же сотрудники до этого требовали доплатить им 82 млн.
дорожник кладут асфальт
©Радий Хабиров / Telegram

Сотрудники обанкротившегося «Башкиравтодора» оказались в центре финансовой баталии, счёт в которой идёт на сотни миллионов. Как стало известно из материалов Арбитражного суда, теперь им, возможно, придётся возвращать собственные зарплаты.

Инициатором иска стал конкурсный управляющий Олег Рыкус. Он потребовал взыскать с нескольких работников 145 миллионов рублей. Сумма, по его мнению, была завышена, и теперь её следует вернуть на счета компании, которая проходит процедуру банкротства.

Незадолго до этого один из сотрудников, попавших в список Рыкуса, сам выставил счёт управляющему. Он требовал погасить перед коллективом остаток долга по зарплате — 82 миллиона рублей.

Пока менеджмент и рабочие выясняют отношения, в дело вмешалась прокуратура Башкирии. Ведомство отчиталось, что уже добилось выплаты 66 миллионов рублей из общего зарплатного долга предприятия.

Напомним, в 2023 году компанию начали сотрясать скандалы: гендиректора арестовали по обвинению в мошенничестве, а партнёры стали жаловаться на неоплаченные работы. Началось банкротство, а сроки сдачи объектов, вроде реконструкции улицы Рабкоров в Уфе, были сорваны.

По данным РБК Уфа, официально «Башкиравтодор» был признан банкротом в июле 2025 года. Этот шаг стал итогом затяжного пике: по результатам 2024 года чистый убыток компании составил 716 миллионов рублей, хотя годом ранее он достигал рекордных 4,1 миллиарда.

При этом, как следует из данных дела о банкротстве, общая сумма требований кредиторов к «Башкиравтодору» превысила 5,7 миллиарда рублей. Конкурсный управляющий Олег Рыкус, по информации «Коммерсанта», оспаривает не только зарплаты, но и крупные сделки компании на сумму 4,65 миллиарда рублей, подозревая возможный вывод средств перед банкротством.

