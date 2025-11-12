В башкирском Бирске выбрали нового мэра — им стал бывший транспортник

В Бирске назначили нового градоначальника после полугодового простоя. Кресло занял Юрий Иванов, ранее руководивший филиалом «Башавтотранса» и исполнявший обязанности мэра с сентября.

Юрий Иванов официально возглавил администрацию Бирска, сообщает BFM Ufa. Это назначение завершило семимесячный период без постоянного руководителя города, начавшийся после отставки Виктории Бурдиной, в отношении которой возбуждено уголовное дело.

Новому главе города 50 лет, он родился 8 февраля 1975 года. Иванов получил высшее образование в Башкирском государственном университете. Его карьерный путь тесно связан с управлением и финансами.

Ранее он занимал должности в финансовом управлении администрации Бирска и в министерстве финансов Башкирии. Также Иванов руководил местным филиалом «Башавтотранса» и Службой по благоустройству Октябрьского района Уфы. С сентября 2025 года он исполнял обязанности главы администрации Бирска, и теперь утвержден в должности решением городского совета.

Должность главы города стала вакантной в апреле, когда свой пост покинула Виктория Бурдина. Вскоре после отставки ее задержали, и сейчас дело передано в суд. Бывшую чиновницу обвиняют в получении взятки, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, Бурдина продала историческое здание «Дом Коновалова» за 3,1 млн рублей при его кадастровой стоимости более 9 млн рублей. Позже новый собственник перепродал объект уже за 7,2 млн рублей. Также её обвиняют в заключении контракта на установку светофора без проведения торгов и получении взятки в 30 тысяч рублей за приемку невыполненных работ в парке «Соколок».

Сама Бурдина вину не признает. Ее бывший заместитель Сергей Гайтанов, который, по версии следствия, был посредником при передаче взятки, в августе был приговорен к трем годам колонии.