В Белебее запустили мусоросортировочный комплекс, но он не решает проблему свалок

В Белебее открыли мощный мусоросортировочный комплекс. Но это не спасает: старый полигон забит под завязку, новый не работает, а нелегальные свалки растут.

В Белебее открыли новый мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тысяч тонн отходов в год. Несмотря на запуск современного предприятия, город продолжает сталкиваться с серьёзными экологическими проблемами: старый полигон переполнен, новый не работает, а по всему району растут нелегальные свалки, сообщил эколог Александр Веселов.

Основная проблема — старый полигон ТКО. Когда-то он считался образцовым, но теперь работает сверх своих возможностей. Отходы складируют за пределами его границ, а на прилегающей земле утрамбовано около 5 тысяч кубометров мусора без сортировки. При этом полигон второй очереди, построенный двенадцать лет назад, до сих пор не используется. Размещать там отходы юридически запрещено, и, хотя Росприроднадзор обещал внести объект в госреестр, точные сроки неизвестны.

Пока решается вопрос с полигонами, рядом с новым сортировочным комплексом уже образовалась несанкционированная свалка на двух гектарах. Жители сообщают о десятках мелких свалок по всему городу. Раздельный сбор отходов практически отсутствует — есть лишь несколько автоматов для приёма пластиковых бутылок.

Дополнительную тревогу вызывает хранилище опасных отходов АО «БелЗАН» на территории природного парка «Аслы-Куль». Рекультивация этого объекта не ведётся, и, по словам эколога Александра Веселова, ситуация зашла в тупик из-за позиции Минприроды России.

Чтобы найти выход из кризиса, эколог предложил провести круглый стол с участием властей, регионального оператора «Экология Т» и общественников. По его мнению, без решения старых проблем новый комплекс останется лишь точечной мерой, не способной кардинально улучшить ситуацию в городе.