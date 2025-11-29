В башкирской Николо-Берёзовке с 2026 года введут туристический налог

Депутаты Николо-Берёзовки утвердили введение туристического налога. С 2026 года гостиницы будут отчислять в бюджет 1% от стоимости проживания.

Совет сельского поселения Николо-Берёзовка Краснокамского района принял официальное решение о введении на территории муниципального образования туристического налога. Согласно утвержденному документу, новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года. Обязанность по уплате сбора возлагается на организации и индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют услуги временного размещения граждан.

На начальном этапе, в 2026 году, ставка налога установлена в размере 1% от стоимости услуг проживания, при этом минимальная сумма сбора не может быть меньше 100 рублей за сутки. Документ предусматривает постепенное повышение ставки в последующие годы: к 2030 году размер отчислений достигнет максимального уровня в 5% от налогооблагаемой базы. Средства будут поступать в местный бюджет и направляться на развитие инфраструктуры.

От уплаты налога освобождаются определенные категории граждан при предъявлении соответствующих документов. В этот список включены участники специальной военной операции, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и Российской Федерации, а также ряд других льготных категорий. Особые условия предусмотрены для санаторно-курортных организаций: услуги проживания, оказываемые в рамках лечения по медицинским показаниям за счет бюджетных средств, под действие налога не подпадают.

Аналогичные меры по введению туристического налога ранее приняли и другие муниципалитеты региона. По данным на начало 2025 года, соответствующие решения утвердили в 246 муниципальных образованиях республики, однако к августу 43 из них отменили сбор. В первом полугодии 2025 года общий объем поступлений от туристического налога в бюджеты районов Башкирии составил 43,3 млн рублей.

Село Николо-Берёзовка, основанное 475 лет назад, является историческим поселением региона с сохранившейся купеческой архитектурой. Реализация проектов по благоустройству, таких как «Возвращение домой», и проведение регулярных культурных мероприятий способствуют привлечению туристического потока в районный центр. Введение налога станет дополнительным инструментом формирования доходной части местного бюджета.