В башкирской деревне за год умерли 16 человек. Причины ищут экстрасенсы

Съемочная группа пробыла в деревне весь день
В селе Селивановка Абзелиловского района, где живет меньше 200 человек, за прошлый год скончались 16 жителей. Чтобы разобраться в причинах, одна из сельчанок позвала на помощь съемочную группу телешоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Об этом сообщает районная газета «Абзелил».

Накануне в деревню приехали участники шоу — Виктория Райдос, Ангелина Изосимова и Максим Левин. Они провели в Селивановке целый день: разговаривали с местными жителями и проводили свои ритуалы, чтобы выяснить, почему в маленьком селе умирают люди.

Это не первый визит экстрасенсов в Башкирию. Ранее они работали в Туймазинском районе, где расследовали гибель слесаря, и в деревне Буганак, известной как «поселение суицидов». Тогда, в Буганаке, один из медиумов пришел к выводу, что трагедии не были связаны со сверхъестественными силами.

