В башкирском Нефтекамске возле жилого дома провалился грунт из-за аварии на канализационном коллекторе

Самотечный коллектор на улице Ленина обрушился — мэр города сообщил об износе городских канализационных сетей почти на 90%.

Возле жилого дома на улице Ленина в Нефтекамске произошло обрушение самотечного канализационного коллектора, повлёкшее просадку грунта. Об инциденте 7 апреля сообщил глава города Эльдар Валидов, пишет КП-Уфа.

Место аварии ограждено. Водоснабжение в прилегающих домах не прерывалось. Специалисты ГУП «Нефтекамскводоканал» уже приступили к восстановительным работам. Завершить их планируется до конца апреля после поступления необходимых материалов.

Валидов пояснил масштаб проблемы: из 220 километров городских канализационных сетей большинство строилось одновременно с самим Нефтекамском.

«Износ канализационных сетей — 90%», — констатировал мэр.

По его словам, с 2025 года в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» бестраншейным методом уже отремонтировано 3,5 километра коллектора.

Напомним, по данным портала национальных проектов РФ (опубликовано в июне 2025 года), самотечный коллектор протяжённостью 3,5 км, проходящий по улицам Ленина и Строителей в Нефтекамске, имеет физический износ 90% и включён в план санации в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 2025–2026 годы. Обновление объекта, по информации министерства ЖКХ Республики Башкортостан, затронет качество коммунальных услуг для 80 тысяч жителей города.

Параллельно с ремонтом коллектора в Нефтекамске запланирован капитальный ремонт кольцевого водовода на 2026 год — он также находится в критическом состоянии из-за износа и коррозии. Финансирование обоих объектов предусмотрено из федерального и регионального бюджетов.

По данным портала национальных проектов РФ, с 2019 по 2024 год на модернизацию объектов ЖКХ в России в совокупности было направлено более 960 миллиардов рублей, а к началу 2025 года качественной питьевой водой обеспечены 89,2% жителей страны.