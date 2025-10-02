0
6 часов
Новости

В башкирском Белорецке скончался легендарный хирург Яков Серегин

В Белорецке скончался заслуженный хирург Яков Серегин. Он отдал медицине 60 лет, основал знаковое для города отделение и ушёл на пенсию лишь в 89.
©Минздрав Башкирии

Медицина Башкирии понесла тяжёлую утрату. В Белорецке скончался Яков Серегин — заслуженный врач республики и настоящий титан хирургии. Печальную новость подтвердили в региональном Минздраве.

Врач отдал медицине шесть десятилетий. На заслуженный отдых он отправился всего несколько лет назад, в 2020 году, когда ему исполнилось 89 лет. Даже в таком почтенном возрасте он продолжал оставаться в строю.

Именно Серегин стал основателем городского отделения гнойной хирургии. Его детище, которое появилось в 1989 году при центральной районной больнице, стало для медицины города настоящим прорывом. Доктор возглавлял его целых тринадцать лет.

Яков Григорьевич не боялся внедрять самые смелые хирургические методики. Он буквально вытаскивал с того света самых тяжёлых пациентов после сложнейших операций, став для коллег и больных живой легендой.

Своими знаниями хирург щедро делился с будущими медиками. Много лет он преподавал в Белорецком медицинском колледже, воспитывая новые поколения специалистов. Его труд был отмечен множеством наград, включая звания отличника здравоохранения Башкирии и России.

