В башкирском Белебее назначили нового мэра: главой города стала Татьяна Зубова

Совет городского поселения Белебея 12 декабря утвердил Татьяну Зубову главой администрации города. Решение принято единогласно на 14-м заседании депутатов, сообщает ИА Башинформ со ссылкой на Совет муниципальных образований Башкирии.

Назначение состоялось в День Конституции России. Конкурсная комиссия представила кандидатуру Зубовой, и депутаты подписали с ней контракт на руководство городом.

Татьяна Борисовна Зубова исполняла обязанности главы администрации с апреля 2025 года. До этого она занимала пост заместителя главы администрации и возглавляла отдел ЖКХ с 2024 года.

Кресло мэра освободилось после досрочной отставки Сергея Караберова. Он покинул должность 15 апреля 2025 года по собственному желанию, проработав на посту около полутора лет. Караберов возглавлял родной город с марта 2024 года.

В секретариате Совета Белебеевского района на заседании присутствовал Артур Садыков. Новому мэру предстоит решать накопившиеся проблемы города с населением около 60 тысяч человек.

Белебей расположен в западной части Башкортостана и является административным центром Белебеевского района. В декабре 2024 года город попадал в новостную повестку из-за введённого карантина по бешенству. Ветеринарные службы проводили поквартирные обходы владельцев домашних животных.

Башкирия в 2025 году пережила волну кадровых перестановок в муниципалитетах. Параллельно с отставкой Караберова в апреле свои полномочия сложил глава Бирского района Антон Талалов. Мэром Бирска позднее назначили Юрия Иванова.