0
7 часов
Новости

В башкирском Баймаке нашли замену внезапно ушедшему мэру

В Баймаке, который недавно шумел из-за протестов, сменилась власть. Город возглавил 46-летний техдиректор управляющей компании Ирек Хисматуллин. У него диплом учителя географии.
чиновники
©администрация Баймакского района

Депутаты совета города Баймака определились с кандидатурой нового главы. Им стал человек, чья прошлая карьера далека от политики, — 46-летний Ирек Хисматуллин.

До своего избрания Хисматуллин трудился техническим директором в управляющей компании, отвечающей за жилищный фонд города. Его кандидатуру депутатский корпус поддержал единогласно. Конкуренцию ему составлял главный инженер другой фирмы.

Сам новый мэр поблагодарил за оказанное доверие. Он пообещал приложить все свои силы для эффективной работы на благо Баймака. Пост руководителя стал свободным после того, как в августе его по собственному желанию досрочно покинул Радмир Исянбаев, не объяснив мотивы своего поступка.

Предшественник Хисматуллина запомнился масштабным проектом благоустройства «Баймак. Ветер перемен». При нём в центре города появились амфитеатр, фонтан и новые пешеходные зоны.

Новый градоначальник окончил педуниверситет, отслужил в армии и долгие годы отдал сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Исполняющий обязанности главы района Азамат Идрисов уже поздравил Хисматуллина. Он выразил надежду, что опыт нового мэра поможет в решении самых важных для города задач.

Похожие записи
0
04.09.2025
Новости

Хабиров обновил комиссию по недрам: Бадранов и шесть чиновников исключены

Азат Бадранов
Радий Хабиров устроил масштабную ротацию в межведомственной комиссии по недропользованию. Азат Бадранов и ещё шесть чиновников покинули её состав.
0
25.08.2025
Политика

Ветеран СВО Оскар Ситдиков назначен помощником главы Башкирии

оскар ситдиков пожимает руку радию хабирову
Ветеран спецоперации из Белорецкого района Оскар Ситдиков стал помощником главы Башкирии. 35-летний боец обошёл 44 тысячи конкурентов в кадровом конкурсе.
0
12.08.2025
Новости

Геопарк «Торатау» в Башкирии возглавил Загир Хамидуллин

Загир Хамидуллин
В башкирском геопарке «Торатау» кадровые перестановки. Пока бывший директор Артур Идельбаев сидит в СИЗО, его место занял 36-летний заместитель Загир Хамидуллин.
0
11.08.2025
Новости

В Башкирии глава Баймака Радмир Исянбаев сложил полномочия

Радмир Исянбаев
Глава Баймака Радмир Исянбаев неожиданно покинул свой пост. Пять лет руководства, запомнившиеся протестами, остались позади. Чиновник говорит о «новых горизонтах», но реальных причин не называет.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.