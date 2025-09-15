В башкирском Баймаке нашли замену внезапно ушедшему мэру

В Баймаке, который недавно шумел из-за протестов, сменилась власть. Город возглавил 46-летний техдиректор управляющей компании Ирек Хисматуллин. У него диплом учителя географии.

Депутаты совета города Баймака определились с кандидатурой нового главы. Им стал человек, чья прошлая карьера далека от политики, — 46-летний Ирек Хисматуллин.

До своего избрания Хисматуллин трудился техническим директором в управляющей компании, отвечающей за жилищный фонд города. Его кандидатуру депутатский корпус поддержал единогласно. Конкуренцию ему составлял главный инженер другой фирмы.

Сам новый мэр поблагодарил за оказанное доверие. Он пообещал приложить все свои силы для эффективной работы на благо Баймака. Пост руководителя стал свободным после того, как в августе его по собственному желанию досрочно покинул Радмир Исянбаев, не объяснив мотивы своего поступка.

Предшественник Хисматуллина запомнился масштабным проектом благоустройства «Баймак. Ветер перемен». При нём в центре города появились амфитеатр, фонтан и новые пешеходные зоны.

Новый градоначальник окончил педуниверситет, отслужил в армии и долгие годы отдал сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Исполняющий обязанности главы района Азамат Идрисов уже поздравил Хисматуллина. Он выразил надежду, что опыт нового мэра поможет в решении самых важных для города задач.