Почти 20 тонн слив с живым сюрпризом внутри легально попали на прилавки Башкирии. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по региону, несмотря на обнаруженного вредителя, опасный товар допустили к продаже на территории России, потому что так позволяют правила Евразийского экономического союза.

Нежданный гостей обнаружили специалисты Башкирской испытательной лаборатории во время плановой проверки. В двух партиях сладкого груза из Узбекистана общим весом 19,24 тонны ведомство подтвердило наличие живых особей калифорнийской щитовки.

Протоколы с неутешительными выводами были оперативно направлены в местное управление Россельхознадзора. Но разводить панику не стали. Оказалось, законодательство ЕАЭС не видит причин запрещать ввоз плодов, если на них сидят щитовки или их ложные собратья.

Какие риски для сельского хозяйства связаны с заражением слив калифорнийской щитовкой

Калифорнийская щитовка — это не просто букашка на сливе, а настоящий аграрный диверсант с огромным послужным списком. Попадая в сад, она начинает методично уничтожать растения, представляя серьёзную угрозу для сельского хозяйства. Последствия её деятельности могут быть катастрофическими.

Основной вред наносят самки и их личинки, которые присасываются к растению, словно микроскопические вампиры. Они высасывают соки из стволов, ветвей, листьев и даже плодов. Из-за этого нарушается движение питательных веществ по дереву, а фотосинтез сбоит. В результате растение слабеет и становится беззащитным.

Внешние признаки заражения заметить несложно. Кора на деревьях трескается и отмирает, побеги искривляются, а листья желтеют и опадают посреди лета. Урожайность резко падает, а на тех плодах, что выжили, появляются некрасивые красные пятна, снижающие их товарный вид и вкус.

Этот вредитель способен поражать около 270 видов растений, включая почти все популярные плодовые и ягодные культуры: яблони, груши, персики, сливы, смородину и виноград. Даже декоративные кустарники и овощи вроде тыквы и моркови находятся в зоне риска.

Особенно уязвимы молодые саженцы и ослабленные деревья. Для них встреча со щитовкой может стать фатальной всего за два-три года. Взрослое и сильное дерево может продержаться дольше, но без своевременного вмешательства его гибель — лишь вопрос времени. Ослабленное растение также становится лёгкой добычей для других вредителей, например, короеда.