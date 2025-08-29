В Башкирии жители села рискуют здоровьем из-за свалки под окнами

Огромная свалка под боком у села Красная Горка в Башкирии официально закрыта, но продолжает расти. Эколог бьёт тревогу: она может загореться в любой момент.

В селе Красная Горка Нуримановского района растет незаконная свалка. Она находится всего в 400 метрах от жилых домов и напрямую угрожает безопасности и здоровью местных жителей.

Эколог Александр Веселов предупреждает: если скопившиеся тысячи тонн отходов загорятся, ядовитые вещества отравят воздух, почву и источники питьевой воды в районе. Это создаст риск экологической катастрофы локального масштаба.

Проблема не решается уже несколько лет. Формально свалка закрыта, и на месте установлены предупреждающие знаки. Однако это не мешает людям продолжать свозить туда мусор, а власти не контролируют ситуацию. Ранее отходы просто засыпали землей, но это не остановило рост свалки.

При этом для ликвидации похожего объекта в селе Павловка того же района власти еще в июне 2024 года организовали тендер. В отношении свалки в Красной Горке никаких мер не принято. Пока чиновники бездействуют, угроза для жителей продолжает расти с каждым днем.