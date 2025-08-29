0
15 часов
Новости

В Башкирии жители села рискуют здоровьем из-за свалки под окнами

Огромная свалка под боком у села Красная Горка в Башкирии официально закрыта, но продолжает расти. Эколог бьёт тревогу: она может загореться в любой момент.
свалка мусора
©Александр Веселов

В селе Красная Горка Нуримановского района растет незаконная свалка. Она находится всего в 400 метрах от жилых домов и напрямую угрожает безопасности и здоровью местных жителей.

Эколог Александр Веселов предупреждает: если скопившиеся тысячи тонн отходов загорятся, ядовитые вещества отравят воздух, почву и источники питьевой воды в районе. Это создаст риск экологической катастрофы локального масштаба.

Проблема не решается уже несколько лет. Формально свалка закрыта, и на месте установлены предупреждающие знаки. Однако это не мешает людям продолжать свозить туда мусор, а власти не контролируют ситуацию. Ранее отходы просто засыпали землей, но это не остановило рост свалки.

При этом для ликвидации похожего объекта в селе Павловка того же района власти еще в июне 2024 года организовали тендер. В отношении свалки в Красной Горке никаких мер не принято. Пока чиновники бездействуют, угроза для жителей продолжает расти с каждым днем.

Похожие записи
0
30.08.2025
Новости

Спецслужбы Башкирии отработали освобождение заложников на ГЭС

вооруженная группа людей
Силовики Башкирии провели масштабные учения на Павловской ГЭС. По легенде, преступники захватили заложников. Всех спасли, «злодеев» нейтрализовали.
0
27.08.2025
Криминал

В Башкирии задержали браконьера, выловившего краснокнижного хариуса

хариус
Житель Башкирии решил порыбачить в заказнике «Бижбулякский» и выловил три хариуса из Красной книги. Теперь его скромный улов может стать поводом для уголовного дела.
0
26.08.2025
Новости

Жителей Башкирии предупредили об учениях с бронетехникой и взрывами

фсб
В Нуримановском и Благовещенском районах Башкирии 26–28 августа пройдут учения ФСБ. Будет громко: с авиацией, бронетехникой и имитацией стрельбы. Людей просят сохранять спокойствие.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.