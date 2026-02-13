В Башкирии жильцам аварийных домов предложат денежную компенсацию вместо квартир

В Башкирии наниматели жилья в аварийных домах смогут получать денежные выплаты вместо новых квартир. Законопроект рассмотрят депутаты Курултая.

В Башкирии наниматели социального жилья в аварийных домах смогут получить денежную компенсацию вместо принудительного переселения. Депутаты Курултая готовятся принять поправки в закон о жилищных отношениях. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Собрания республики.

Деньги вместо ключей: суть поправок Курултая

Сейчас закон обязывает власти предоставлять жильцам аварийных домов по договорам соцнайма другие благоустроенные помещения. Новый законопроект создает альтернативу: люди смогут отказаться от казенных квадратных метров и забрать выкупную стоимость освобождаемого жилья деньгами.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев объясняет изменения необходимостью дать людям выбор. Полученные средства можно направить на покупку недвижимости в другом районе или городе, либо использовать как первоначальный взнос по ипотеке для приобретения квартиры большей площади.

Согласие семьи и условия для получения выплаты

Чтобы получить компенсацию, потребуется письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи, зарегистрированных в квартире. Если хотя бы один родственник выступит против монетизации и настоит на получении жилья, семью переселят в новую квартиру по стандартной процедуре.

Порядок расчета размера выплаты и точные категории граждан, которым доступна эта возможность, Правительство республики утвердит отдельным документом после принятия закона.

Ипотека или переезд: как использовать компенсацию

Изменения снимают «крепостную» привязку переселенцев к месту строительства социальных домов. Раньше жильцы были вынуждены переезжать туда, где муниципалитет построил или купил жилье. Теперь семья из аварийного барака в условном селе или отдаленном районе сможет забрать деньги, добавить собственные накопления или маткапитал и купить квартиру в Уфе или другом удобном месте.

15 тысяч переселенцев и миллиард на расселение

Регион продолжает расселять дома, признанные аварийными в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. В адресную программу вошли 565 домов в 38 муниципалитетах, где живут около 15 тысяч человек.

Финансирование идет из двух источников. На этап 2025–2026 годов Башкирия планирует получить 670 млн рублей из федерального Фонда развития территорий и выделить 424 млн рублей из республиканского бюджета.

Вопрос стоит остро из-за ветхости фонда. Так, в конце января 2026 года в Уфе в аварийном доме на улице Заводской обрушился потолок. Власти на местах, например в Чишминском районе, ставят задачу полностью ликвидировать аварийное жилье к 2030 году.