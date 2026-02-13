0
Новости

В Башкирии жильцам аварийных домов предложат денежную компенсацию вместо квартир

В Башкирии наниматели жилья в аварийных домах смогут получать денежные выплаты вместо новых квартир. Законопроект рассмотрят депутаты Курултая.
снос аварийного жилья в Уфе
©администрация Уфы

В Башкирии наниматели социального жилья в аварийных домах смогут получить денежную компенсацию вместо принудительного переселения. Депутаты Курултая готовятся принять поправки в закон о жилищных отношениях. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Собрания республики.

Деньги вместо ключей: суть поправок Курултая

Сейчас закон обязывает власти предоставлять жильцам аварийных домов по договорам соцнайма другие благоустроенные помещения. Новый законопроект создает альтернативу: люди смогут отказаться от казенных квадратных метров и забрать выкупную стоимость освобождаемого жилья деньгами.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев объясняет изменения необходимостью дать людям выбор. Полученные средства можно направить на покупку недвижимости в другом районе или городе, либо использовать как первоначальный взнос по ипотеке для приобретения квартиры большей площади.

Согласие семьи и условия для получения выплаты

Чтобы получить компенсацию, потребуется письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи, зарегистрированных в квартире. Если хотя бы один родственник выступит против монетизации и настоит на получении жилья, семью переселят в новую квартиру по стандартной процедуре.

Порядок расчета размера выплаты и точные категории граждан, которым доступна эта возможность, Правительство республики утвердит отдельным документом после принятия закона.

Ипотека или переезд: как использовать компенсацию

Изменения снимают «крепостную» привязку переселенцев к месту строительства социальных домов. Раньше жильцы были вынуждены переезжать туда, где муниципалитет построил или купил жилье. Теперь семья из аварийного барака в условном селе или отдаленном районе сможет забрать деньги, добавить собственные накопления или маткапитал и купить квартиру в Уфе или другом удобном месте.

15 тысяч переселенцев и миллиард на расселение

Регион продолжает расселять дома, признанные аварийными в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. В адресную программу вошли 565 домов в 38 муниципалитетах, где живут около 15 тысяч человек.

Финансирование идет из двух источников. На этап 2025–2026 годов Башкирия планирует получить 670 млн рублей из федерального Фонда развития территорий и выделить 424 млн рублей из республиканского бюджета.

Вопрос стоит остро из-за ветхости фонда. Так, в конце января 2026 года в Уфе в аварийном доме на улице Заводской обрушился потолок. Власти на местах, например в Чишминском районе, ставят задачу полностью ликвидировать аварийное жилье к 2030 году.

Похожие записи
0
12.02.2026
Образование

В школах Башкирии пересмотрят зарплаты и штат психологов

учитель возле доски
В Государственном Собрании республики обсудили проблему нехватки специалистов в школах. Депутаты предлагают заложить в бюджет дополнительные средства на зарплаты и расширение штата психологов.
0
02.02.2026
Экономика

В Башкирии направят 3,1 млрд рублей на жилье для сирот и инвалидов

инвалид в коляске возле панорамного окна
В 2026 году объем средств на обеспечение жильем детей-сирот и семей с детьми-инвалидами составит 3,1 млрд рублей. Планируется улучшить жилищные условия 824 граждан.
0
29.01.2026
Происшествия

В Уфе в аварийном доме на Заводской обрушился потолок

обрушился потолок
В Уфе в квартире аварийного дома на улице Заводской произошло обрушение потолка. В помещении находился 14-летний подросток, который успел выйти до падения конструкций.
0
23.01.2026
Экономика

В Башкирии повысят норматив стоимости жилья на селе

заброшенный земельный участок
В 2026 году норматив цены квадрата в районах достигнет 72,5 тысячи рублей. Это увеличит размер соцвыплат для врачей и аграриев, но обязательства останутся строгими.
0
22.01.2026
Новости

Госсобрание Башкирии утвердило штрафы за продажу энергетиков в соцучреждениях

курултай башкирии
В Башкирии утвердили штрафы до 250 тысяч рублей за торговлю безалкогольными энергетиками в школах, больницах и театрах. Протоколы будет составлять Минторг.
0
17.01.2026
Экономика

Просрочка по ипотеке в Башкирии увеличилась в 2,5 раза за год

ключи от квартиры лежат на деньгах
Объем просроченной задолженности по ипотеке на вторичное жилье в Башкирии достиг 5,9 млрд рублей. Показатель вырос в 2,5 раза с начала года и в 4,7 раза по сравнению с январем 2024 года.
0
16.01.2026
Новости

Депутаты Башкирии обсудят право льготников на поиск земли под ИЖС

заброшенный земельный участок
Законопроект позволит гражданам искать свободные территории и инициировать их оформление. Процедура потребует согласования с властями и соблюдения градостроительных норм.
0
15.01.2026
Новости

В Курултае Башкирии назвали средний возраст занятого жителя региона

рука пожилого человека
Депутат Рустем Ахунов представил данные о демографии Башкирии: население стареет, доля молодежи снижается, а средний возраст работника достиг 42 лет.
