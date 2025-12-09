0
1 час
Новости

В Башкирии засняли редчайший «волосатый лёд»

В геопарке «Янган-Тау» в Башкирии сфотографировали редчайшее явление — «ледяные волосы». Снимки необычного льда, похожего на седые пряди, опубликовали в телеграм-канале «БашПрирода».
ледяные волосы
©Геопарк Янгантау / П. Полежанкина

«Волосатый лед» заметили на подгнившей древесине. Он представляет собой множество тончайших ледяных нитей, которые образуют подобие шелковистой паутины или бороды. На ощупь эти ледяные образования очень хрупкие.

Такое явление возникает при сочетании нескольких условий. Необходимы высокая влажность воздуха, безветренная погода и температура воздуха чуть ниже нуля градусов. При малейшем потеплении «волосы» быстро тают и исчезают.

Секрет появления «ледяной прически» кроется в грибе Exidiopsis effusa, который обитает в гниющей древесине. Именно его жизнедеятельность не позволяет воде кристаллизоваться в крупные куски льда.

Впервые на связь грибницы с «волосатым льдом» указал немецкий метеоролог Альфред Вегенер в 1918 году. Его теория была подтверждена учёными почти сто лет спустя, в 2015 году. Исследователи выяснили, что гриб выделяет особые вещества, которые препятствуют рекристаллизации льда и позволяют ему формироваться в виде тонких нитей.

Вода, содержащаяся в порах дерева, под воздействием мороза выдавливается наружу. Ферменты гриба смешиваются с влагой и выступают своеобразным «цементом», который формирует длинные и тонкие ледяные пряди. Их длина может достигать 20 сантиметров.

Чаще всего это явление можно встретить в лиственных лесах, расположенных между 45 и 55 параллелями северной широты. Помимо России, его также замечали в лесах Канады, США и ряда европейских стран.

