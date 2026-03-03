В Башкирии заработали новые правила для владельцев лодок и гидроциклов

С 1 марта в республике изменился порядок регистрации и эксплуатации маломерных судов — от моторок до судов на воздушной подушке.

В Башкирии начал действовать обновлённый порядок использования маломерных судов, вступивший в силу 1 марта. Нормы затрагивают компании и граждан, владеющих плавсредствами длиной до 20 м и вместимостью до 12 человек — лодками, гидроциклами, судами на воздушной подушке.

Регистрация судов в реестре

Плавсредства тяжелее 200 кг или с мотором мощнее 8 кВт подлежат обязательному учёту. Владелец обязан поставить судно на учёт в течение месяца после оформления собственности — после регистрации ему выдают судовой билет. Шлюпки, спортивные парусники до 9 м без двигателей и беспалубные несамоходные суда до 12 м регистрировать не нужно.

Допуск к управлению в Башкирии

Управлять зарегистрированным судном могут только совершеннолетние с удостоверением после аттестации. Навигация разрешена после спада паводка и до ледостава. Власти РБ вправе устанавливать дополнительные ограничения на региональных водоёмах. Нарушителям грозят штрафы по КоАП РФ.

Приказ МЧС №487 утратил силу с 1 марта

Ранее эксплуатация маломерных судов регулировалась приказом МЧС России от 6 июля 2020 г. №487. С 1 марта 2026 года документ утратил силу, а новый порядок действует до 1 марта 2032 года. Постановление правительства РБ конкретизирует федеральные нормы применительно к водоёмам республики.

Штрафы за управление без прав — от 10 000 до 15 000 рублей рублей

Удостоверение на право управления маломерным судном выдаёт ГИМС при МЧС России после аттестации гражданам с 18 лет. Обучение на курсах судоводителей занимает от 1 до 3 месяцев и стоит в среднем около 9 тысяч рублей. Штраф за управление судном без прав составляет от 10 000 до 15 000 рублей рублей.

Инцидент с подростком на Павловском водохранилище

В сентябре 2025 года на Павловском водохранилище сотрудники транспортной полиции и ГИМС задержали 14-летнего подростка, который управлял незарегистрированным гидроциклом без прав. По данным Уфимского ЛУ МВД России на транспорте, отец поручил ему перегнать гидроцикл. В отношении отца возбудили дела за передачу управления судном лицу без прав со штрафом до 20 тысяч рублей.

Куда обращаться владельцам судов в Башкирии

По вопросам регистрации маломерных судов и получения удостоверений жители республики могут обращаться в Государственную инспекцию по маломерным судам ГУ МЧС России по Республике Башкортостан. Контактные телефоны: группа по работе с обращениями граждан — (347) 252-63-65, канцелярия — (347) 273-42-86, единый телефон доверия — +7 (347) 222-87-89. Подать заявление можно также через подразделения ГИМС лично.