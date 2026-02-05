В Башкирии запустят дроны для доставки лекарств в отдаленные села

В Башкортостане беспилотники начнут возить медикаменты и анализы в труднодоступные районы. Проект финансируется из фонда ОМС.

Республиканское министерство промышленности, энергетики и инноваций объявило о старте программы использования беспилотников в медицинской сфере. Инициатива стартует на территории полигона «Зауралье» в рамках экспериментального правового режима.

Летающие аппараты планируют задействовать для перевозки медикаментов в удаленные села, где с логистикой традиционно возникают проблемы. Помимо этого, дроны будут транспортировать биологические образцы для лабораторных исследований. Внедрение технологии идет в русле нацпроекта по развитию беспилотных авиасистем.

Оплачивать услуги авиадоставки будут из бюджета фонда обязательного медстрахования. Минздрав РФ утвердил новые нормативы, по которым больницы и поликлиники получили право компенсировать расходы на беспилотную логистику через тарифы территориальных программ госгарантий.

Для бесперебойной работы летательных аппаратов в регионе создается система ретрансляторов. Инфраструктура связи охватит зону в 35 тысяч квадратных километров, что позволит отслеживать движение дронов и формировать стабильные воздушные коридоры через сложную местность.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко подтвердил, что беспилотная транспортировка фармпрепаратов и медицинских изделий вошла в программу государственных гарантий на текущий год. Инновация призвана улучшить доступность лечения для населения отдаленных территорий.

Одновременно с гражданскими проектами республика наращивает выпуск военных беспилотников. За два года заводы Башкирии отправили в зону СВО свыше 10 тысяч единиц техники.

Глава региона Радий Хабиров поставил цель нарастить военные поставки к началу апреля. В фокусе производства — FPV-дроны, разведывательные модели и системы РЭБ.

Параллельно в республике тестируют наземные беспилотные платформы. В Белорецком районе прошли испытания дистанционно управляемого комплекса грузоподъемностью до 150 килограммов.