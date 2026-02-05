0
Новости

В Башкирии запустят дроны для доставки лекарств в отдаленные села

В Башкортостане беспилотники начнут возить медикаменты и анализы в труднодоступные районы. Проект финансируется из фонда ОМС.
Республиканское министерство промышленности, энергетики и инноваций объявило о старте программы использования беспилотников в медицинской сфере. Инициатива стартует на территории полигона «Зауралье» в рамках экспериментального правового режима.

Летающие аппараты планируют задействовать для перевозки медикаментов в удаленные села, где с логистикой традиционно возникают проблемы. Помимо этого, дроны будут транспортировать биологические образцы для лабораторных исследований. Внедрение технологии идет в русле нацпроекта по развитию беспилотных авиасистем.

Оплачивать услуги авиадоставки будут из бюджета фонда обязательного медстрахования. Минздрав РФ утвердил новые нормативы, по которым больницы и поликлиники получили право компенсировать расходы на беспилотную логистику через тарифы территориальных программ госгарантий.

Для бесперебойной работы летательных аппаратов в регионе создается система ретрансляторов. Инфраструктура связи охватит зону в 35 тысяч квадратных километров, что позволит отслеживать движение дронов и формировать стабильные воздушные коридоры через сложную местность.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко подтвердил, что беспилотная транспортировка фармпрепаратов и медицинских изделий вошла в программу государственных гарантий на текущий год. Инновация призвана улучшить доступность лечения для населения отдаленных территорий.

Одновременно с гражданскими проектами республика наращивает выпуск военных беспилотников. За два года заводы Башкирии отправили в зону СВО свыше 10 тысяч единиц техники.

Глава региона Радий Хабиров поставил цель нарастить военные поставки к началу апреля. В фокусе производства — FPV-дроны, разведывательные модели и системы РЭБ.

Параллельно в республике тестируют наземные беспилотные платформы. В Белорецком районе прошли испытания дистанционно управляемого комплекса грузоподъемностью до 150 килограммов.

Похожие записи
05.02.2026
Здоровье

Жителям Башкирии назначили новые бесплатные обследования: кому и зачем

пациент ожидает приема врача в поликлинике
С 2026 года диспансеризация в Башкирии стала расширенной — теперь жителям республики доступны дополнительные анализы для раннего выявления серьезных заболеваний
04.02.2026
Здоровье

В Башкирии рак груди, легких и кожи — в топе онкодиагнозов 2025 года

врач осматривает рентген снимок
Минздрав Башкортостана подвел итоги года: у жителей республики выявили больше 15 тысяч случаев онкологии. Самые частые диагнозы — рак молочной железы, кишечника и простаты.
03.02.2026
Новости

В Башкирии построят новую поликлинику на 600 посещений

врач принимает пациентов онлайн
В Башкирии объявили о начале строительства поликлиники в селе Иглино. Проект, обещанный еще в 2019 году, переходит в активную фазу реализации в 2026 году.
02.02.2026
Здоровье

Минздрав Башкирии сообщил о состоянии детей пострадавших в ДТП в Учалах и Салавате

красный крест на автомобиле скорой помощи
Министр здравоохранения республики рассказал о самочувствии несовершеннолетних, получивших травмы в дорожных авариях в минувшую субботу.
31.01.2026
Спецоперация

Гражданские специалисты из Башкирии в зоне СВО получат до 5 млн рублей за ранения

военный запускает бпла
Министерство труда и социальной защиты РФ представило проект документа, регламентирующего порядок выплат гражданским операторам БПЛА и специалистам связи, получившим ранения в ходе выполнения задач в зоне
30.01.2026
Новости

Враг бьет по котельным: Хабиров распорядился срочно защитить энергетику Башкирии

солдат с пулеметом
Глава республики Радий Хабиров в послании Курултаю поручил включить объекты тепло- и энергоснабжения в перечень защищаемых от атак БПЛА.
30.01.2026
Политика

В Башкирии резко увеличат поставки дронов на СВО: поручение Хабирова к 1 апреля

запуск бпла
С 1 апреля республика нарастит отправку БПЛА военным на 50%. За два года регион передал на фронт более 10 тысяч аппаратов, сообщил Глава республики.
