В Башкирии запретят спам-звонки. Как избавиться от назойливой рекламы с 1 сентября

Теперь, чтобы законно позвонить вам с рекламой, компания должна сначала получить ваше письменное согласие

С 1 сентября в Башкирии станет проще защититься от назойливых рекламных звонков и мошенников. Вступает в силу закон, который запрещает компаниям звонить вам без вашего прямого согласия.

Как это работает для вас

Чтобы перестать получать рекламные звонки, напишите заявление своему мобильному оператору. После этого оператор обязан убрать ваш номер из всех баз для коммерческого обзвона. Больше никаких «выгодных предложений» от неизвестных компаний.

Что изменится для бизнеса

Теперь, чтобы законно позвонить вам с рекламой, компания должна сначала получить ваше письменное согласие. Без него любые звонки с предложениями товаров и услуг считаются нарушением закона.

Кто по-прежнему сможет звонить

Запрет не касается государственных и муниципальных служб. Например, вам по-прежнему смогут позвонить из поликлиники, школы или МЧС для важного оповещения. Список таких организаций утверждает правительство.