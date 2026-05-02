0
2 часа
Новости

В Башкирии запретили жечь траву и мусор до середины июня

В Республике Башкортостан с 30 апреля по 12 июня 2026 года действует особый противопожарный режим. Об этом сообщил ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.
горит сухая трава
©Госкомитет Башкирии по ЧС

В период действия режима жителям республики запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву и листву, выжигать сухостой, а также запускать пиротехнику за пределами специально отведённых площадок.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности выросли вдвое. Рядовые граждане заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 30 до 60 тысяч, индивидуальные предприниматели — от 60 до 80 тысяч рублей. Организациям грозит взыскание от 400 до 800 тысяч рублей. Предупреждения в этот период не выносят.

Аналогичный режим уже вводили в Башкортостане с 18 апреля 2025 года — с теми же запретами и идентичной шкалой штрафов.

В 2026 году первый ландшафтный пожар зафиксировали 30 марта, а первые пожары в лесном фонде — 8 апреля. С начала года власти составили 151 протокол за сжигание сухой растительности. К борьбе с ландшафтными пожарами привлекли более девяти тысяч человек и около двух тысяч единиц техники.

По данным МЧС, с января по октябрь 2025 года в Башкирии в пожарах погибли 166 человек. Всего произошло более 6,5 тысячи возгораний: 156 человек пострадали, 1373 удалось спасти.

По информации Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, только в начале апреля 2026 года в регионе зарегистрировали 1520 техногенных пожаров. В них погибли 65 человек.

0
01.05.2026
Происшествия

Три очага горения травы ликвидировали в Башкирии за одни сутки

горит сухая трава
Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям сообщил о трёх очагах горения сухой растительности, зафиксированных за минувшие сутки. Все возгорания оперативно ликвидированы.
0
24.04.2026
Происшествия

В Башкирии потушили гектар загоревшейся травы в Баймакском районе

пал сухой травы
В Баймакском районе Башкирии за сутки сгорел один гектар сухой растительности. Параллельно паводок создаёт проблемы в трёх муниципалитетах — топит мост, ограничивает движение и затапливает дачные участки.
0
01.11.2025
Происшествия

Не дождался пожарных: в Башкирии мужчина получил ожоги, спасая свою баню

пжарный на месте чп
Два пожара за день в Учалах и Белорецке. Пожилая пара и молодой мужчина получили ожоги и отравления. Герой-самоучка пытался потушить баню сам.
0
17.10.2025
Происшествия

В Башкирии огонь за минуты сжёг дом и семь автомобилей

горит дом
Крупный пожар произошёл на улице Пушкина в Салавате. Огонь полностью уничтожил жилой кирпичный дом и семь припаркованных под навесом автомобилей.
0
26.05.2025
Происшествия

Отец спас семью из пылающего дома в Башкирии

загорелся дом
В селе Новобикметово Бураевского района произошел пожар, который мог закончиться трагедией для многодетной семьи. По данным регионального МЧС, вечером 25 мая загорелась веранда частного дома, где находились беременная женщина и годовалый ребенок.
0
26.05.2025
Происшествия

В Башкирии пенсионер едва не сгорел в собственном доме

загорелся дом
В деревне Березовка Бирского района произошел серьезный пожар в брусовом доме, где пострадал 66-летний мужчина. Пламя охватило 48 квадратных метров жилплощади. По данным МЧС Башкирии, огонь начался на
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.