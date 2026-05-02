В Башкирии запретили жечь траву и мусор до середины июня

В Республике Башкортостан с 30 апреля по 12 июня 2026 года действует особый противопожарный режим. Об этом сообщил ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

В период действия режима жителям республики запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву и листву, выжигать сухостой, а также запускать пиротехнику за пределами специально отведённых площадок.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности выросли вдвое. Рядовые граждане заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 30 до 60 тысяч, индивидуальные предприниматели — от 60 до 80 тысяч рублей. Организациям грозит взыскание от 400 до 800 тысяч рублей. Предупреждения в этот период не выносят.

Аналогичный режим уже вводили в Башкортостане с 18 апреля 2025 года — с теми же запретами и идентичной шкалой штрафов.

В 2026 году первый ландшафтный пожар зафиксировали 30 марта, а первые пожары в лесном фонде — 8 апреля. С начала года власти составили 151 протокол за сжигание сухой растительности. К борьбе с ландшафтными пожарами привлекли более девяти тысяч человек и около двух тысяч единиц техники.

По данным МЧС, с января по октябрь 2025 года в Башкирии в пожарах погибли 166 человек. Всего произошло более 6,5 тысячи возгораний: 156 человек пострадали, 1373 удалось спасти.

По информации Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, только в начале апреля 2026 года в регионе зарегистрировали 1520 техногенных пожаров. В них погибли 65 человек.