В Башкирии закрыли парк для посетителей из-за нападений ворон на людей

В Башкирии власти официально капитулировали перед стаей ворон. Глава Куюргазинского района Юлай Ильясов в пятницу публично попросил жителей не появляться в парке «Дружба» села Ермолаево.

Оказывается, из-за того, что в парке давно не стригли деревья, их оккупировала армада пернатых. Вороны нагло свили там гнёзда и теперь атакуют всех, кто осмелился погулять по аллеям.

Птицы защищают своих детёнышей — пикируют на головы, горланят и машут крыльями. Видимо, считают парк своей приватной территорией.

Чиновник признался, что отстреливать наглых птиц в населённом пункте нельзя по закону. Поэтому власти просто сдались и попросили местных до середины июня обходить парк стороной.

Ильясов пообещал, что к следующему лету деревья подстригут, чтобы воронам было негде устраивать свои птичьи гнезда.

Вот так и живем — то медведи по городам бродят, то вороны парки захватывают. Скоро из дома выходить страшно будет — мало ли какая живность решит показать, кто тут хозяин.