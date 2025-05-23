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В Башкирии закрыли парк для посетителей из-за нападений ворон на людей

©rutube

В Башкирии власти официально капитулировали перед стаей ворон. Глава Куюргазинского района Юлай Ильясов в пятницу публично попросил жителей не появляться в парке «Дружба» села Ермолаево.

Оказывается, из-за того, что в парке давно не стригли деревья, их оккупировала армада пернатых. Вороны нагло свили там гнёзда и теперь атакуют всех, кто осмелился погулять по аллеям.

RuTube

Птицы защищают своих детёнышей — пикируют на головы, горланят и машут крыльями. Видимо, считают парк своей приватной территорией.

Чиновник признался, что отстреливать наглых птиц в населённом пункте нельзя по закону. Поэтому власти просто сдались и попросили местных до середины июня обходить парк стороной.

Ильясов пообещал, что к следующему лету деревья подстригут, чтобы воронам было негде устраивать свои птичьи гнезда.

Вот так и живем — то медведи по городам бродят, то вороны парки захватывают. Скоро из дома выходить страшно будет — мало ли какая живность решит показать, кто тут хозяин.

куюргазинский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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