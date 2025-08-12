В Башкирии загородные дома подорожали на 6% за год, но летом подешевели

Средняя стоимость загородного дома в Башкортостане в августе 2025 года составила 8,4 млн рублей — на 6% выше, чем год назад, но на 9% ниже, чем в начале лета. Такие данные приводит «Циан.Аналитика».

В Приволжском федеральном округе средний чек достиг 10,7 млн рублей: годовой рост составил 8%, летний — 1%. Наиболее дорогие коттеджи — в Чувашии (14,5 млн), Татарстане (12,5 млн) и Самарской области (12,4 млн). Самые низкие цены фиксируются в Оренбургской области (8,1 млн), Башкортостане (8,4 млн) и Мордовии (8,6 млн).

По годовой динамике лидирует Чувашия (+25%). Снижение цен наблюдается в Пермском крае (-2%), Кировской (-4%) и Нижегородской (-5%) областях. Летом сильнее всего цены выросли в Чувашии (+10%), а наиболее заметное падение произошло в Башкирии (-9%). Подешевели также дома в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской областях и Марий Эл; в двух регионах изменения не зафиксированы, в шести — цены выросли.

В среднем по России загородный дом в августе стоит 13,4 млн рублей: рост за год — 6%, за лето — 1%. Аналитики отмечают, что «высокий сезон» не состоялся из-за дорогой ипотеки и снижения покупательской активности.

Квартирный рынок Башкирии: рост в новостройках и стагнация «вторички»

По данным риелторских агентств региона, в новостройках Уфы в августе 2025 года средняя цена квадратного метра составила 142 тыс. рублей, что на 12% выше уровня августа прошлого года. За лето рост составил около 2%. На рынке вторичного жилья средняя цена «квадрата» держится на уровне 114 тыс. рублей, увеличившись за год всего на 3%, а за лето — лишь на 0,5%.

Эксперты связывают относительную стабильность «вторички» с конкуренцией со стороны застройщиков, которые расширяют льготные программы и предлагают скидки, компенсируя высокие ипотечные ставки. При этом спрос на новостройки поддерживают проекты комплексного освоения территорий и активное строительство в пригородах, где квадратный метр дешевле городского в среднем на 20–25%.

Причины слабой сезонности

По оценке «Циан.Аналитики», низкая активность летом обусловлена высокими ставками, сокращением объема льготной ипотеки, ростом стоимости стройматериалов, адаптацией к эскроу-счетам и ограниченным доступом к сельской ипотеке, прием заявок по которой стартовал только в апреле.