В Башкирии загорелась огромная ядовитая свалка

В Баймаке горит огромная нелегальная свалка, выросшая рядом с рекультивированной. Пока власти тратили миллионы, под боком выросла новая угроза.

В Баймаке загорелась нелегальная свалка мусора площадью в три гектара. Жители города и окрестностей рискуют дышать ядовитым дымом: при горении пластика в воздух попадают диоксины и фураны — опасные для здоровья вещества.

Рядом — образцовый полигон

Парадокс в том, что горящая свалка находится рядом с официальным полигоном ТБО. Его закрыли и привели в порядок в 2024 году на деньги из федерального бюджета. Пока власти отчитывались о решении одной экологической проблемы, рядом четыре года росла другая.

Местные власти пытались бороться со свалкой — засыпали часть мусора землей, но это не помогло. Теперь к проблеме мусора добавился пожар и угроза отравления воздуха.

Чем опасен дым и пепел от свалки

По словам эколога Александра Веселова, который сообщил о пожаре, на свалках горит много пластика. При его сгорании выделяется хлористый водород и другие крайне токсичные соединения.

Опасность грозит и природе. Вредные вещества с дымом и пеплом могут попасть в почву, затем — в подземные воды и реку Таналык. Это создаст долгосрочную угрозу для местной экосистемы.

Системная проблема

Экологи утверждают, что в Башкирии сотни подобных объектов, на ликвидацию которых в бюджетах нет денег. Александр Веселов призывает Росприроднадзор вмешаться и предъявлять иски за загрязнение воздуха, чтобы заставить ответственных решать проблему, а не игнорировать её.