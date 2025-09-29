0
2 часа
Новости

В Башкирии зафиксировали взрывной рост жалоб на отсутствие отопления

Жители Башкирии массово жалуются на холодные батареи. Лидерами антирейтинга стали Уфа, Салават и Белорецкий район. Число обращений в Центр управления республикой выросло на 11%.
радиатор отопления
Жители Башкирии буквально замерзают в своих квартирах, превратив вопросы отопления в главный повод для звонков властям. Эту информацию на правительственном совещании озвучил Дмитрий Черенков, руководящий управлением главы региона по соцкоммуникациям.

По его словам, поток обращений по поводу холодных батарей подскочил на 11% по сравнению с прошлой неделей.

Столица республики оказалась абсолютным чемпионом по недовольству. Из Уфы в ЦУР обратились с 631 жалобой. Второе место в этом сомнительном топе занял Салават, где зафиксировали 143 сигнала. Замыкает тройку «лидеров» Белорецкий район с 53 обращениями.

Ситуация выглядит особенно иронично на фоне отчетов о подготовке к зиме. По данным министерства ЖКХ республики, к отопительному сезону технически готовы почти все многоквартирные дома — 99,7%.

Однако есть нюанс. Официальные паспорта готовности, которые подтверждают это документально, оформлены лишь на 62,7% зданий.

К тому же, за удовольствие не мерзнуть этой зимой придётся платить больше. Как сообщили в Госкомитете РБ по тарифам, средняя ставка платы за отопление в 2025 году выросла в регионе на 16,1%.

