Как стало известно «Ъ-Уфа», силовики задержали директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина. По неофициальным данным, народного артиста подозревают в превышении должностных полномочий.

Яруллин — не просто чиновник, а настоящая звезда башкирской эстрады, солист группы «Караван-Сарай». Руководит концертным залом с 2019 года, совмещая творчество с госслужбой.

Но главная фишка — у певца есть золотодобывающий бизнес. Его компания «Иремельбашресурс» владеет 55% долей в золотых приисках. Летом 2024-го фирму уже штрафовали на 400 тысяч рублей за то, что после добычи золота не привели в порядок земли в Учалинском районе.