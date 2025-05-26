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В Башкирии задержали певца-чиновника

©Вильдан Яруллин

Как стало известно «Ъ-Уфа», силовики задержали директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина. По неофициальным данным, народного артиста подозревают в превышении должностных полномочий.

Яруллин — не просто чиновник, а настоящая звезда башкирской эстрады, солист группы «Караван-Сарай». Руководит концертным залом с 2019 года, совмещая творчество с госслужбой.

Но главная фишка — у певца есть золотодобывающий бизнес. Его компания «Иремельбашресурс» владеет 55% долей в золотых приисках. Летом 2024-го фирму уже штрафовали на 400 тысяч рублей за то, что после добычи золота не привели в порядок земли в Учалинском районе.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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