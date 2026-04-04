В Башкирии за сутки зарегистрировали 16 новых подтоплений: больше всего пострадала Уфа

Реки Юрмаш и Шугуровка вышли из берегов — вода залила территории трёх СНТ в Уфе. Спасатели регистрируют новые подтопления по всему региону.

Половодье в Башкирии усиливается. За 3 апреля в республику поступило 16 новых обращений о подтоплениях, сообщил председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Спасатели держат на контроле 15 ситуаций в 11 муниципалитетах республики.

Тяжелее всего ситуация в Уфе. Из-за разлива реки Юрмаш вода залила 86 приусадебных территорий в садоводческих товариществах «Юрмаш», «Рябинушка» и «Авангард». Ещё 17 участков ушли под воду в Коллективном саду № 18 у остановки ОАО УМПО — там из берегов вышла река Шугуровка.

Паводок мешает дорожному движению. Власти ограничили проезд на семи участках дорог в Белорецком, Иглинском, Кугарчинском, Чишминском, Мечетлинском районах и в двух местах в Уфе. Шесть мостов перекрыли — в Бакалинском, Бижбулякском, Кармаскалинском, Баймакском районах и двух районах Стерлитамакского.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, за минувшие сутки быстрее всего росла река Уфа у посёлка Шакша — на 69 см, до отметки 434 см. Выход на пойму начинается при 830 см. Белая у Монумента Дружбы прибавила 58 см и достигла 463 см при критической отметке 600 см. Дёма у деревни Бочкаревка в Чишминском районе поднялась на 49 см — до критической отметки 520 см остаётся 137 см. Уршак у села Булгаково в Уфимском районе прибавил 41 см и достиг 391 см при опасном уровне 612 см.

Помимо паводка, 3 апреля в Баймакском районе потушили пал сухой травы площадью 0,6 га.

Ранее, 1 апреля 2026 года, из-за подъёма уровня воды в Нагаево произошёл перелив на улице Мира. Глава администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов выехал на место, коммунальные службы организовали водоотвод. До этого в Калининском районе развернули дежурные группы в четырёх СНТ, в том числе «Рябинушке», «Юрмаше» и «Авангарде».

В начале апреля за сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило 18 сообщений о половодье, спасатели контролировали 13 ситуаций в 10 муниципальных образованиях. К тому моменту в Уфе вода уже залила 50 придомовых территорий в СНТ «Юрмаш», «Рябинушка» и «Авангард», а река Белая у Монумента Дружбы за сутки прибавила рекордные 85 см.

Если половодье пойдёт по худшему сценарию, в зону подтопления в Башкирии могут попасть 313 населённых пунктов в 44 городах и районах — это более 22 тысяч жилых домов и свыше 86 тысяч жителей. Для возможной эвакуации подготовили пункты временного размещения на 45 тысяч мест.

Для сравнения: в 2025 году в Башкирии произошло 63 подтопления в 28 муниципалитетах. Труднее всего пришлось Архангельскому району, где вода затопила 106 домов, а спасатели эвакуировали 246 человек. В 2026 году для борьбы с половодьем собрали группировку из 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники.