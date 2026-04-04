В Башкирии за сутки зарегистрировали 16 новых подтоплений: больше всего пострадала Уфа

Реки Юрмаш и Шугуровка вышли из берегов — вода залила территории трёх СНТ в Уфе. Спасатели регистрируют новые подтопления по всему региону.
половодье на реках
©Госкомитет Башкирии по ЧС

Половодье в Башкирии усиливается. За 3 апреля в республику поступило 16 новых обращений о подтоплениях, сообщил председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Спасатели держат на контроле 15 ситуаций в 11 муниципалитетах республики.

Тяжелее всего ситуация в Уфе. Из-за разлива реки Юрмаш вода залила 86 приусадебных территорий в садоводческих товариществах «Юрмаш», «Рябинушка» и «Авангард». Ещё 17 участков ушли под воду в Коллективном саду № 18 у остановки ОАО УМПО — там из берегов вышла река Шугуровка.

Паводок мешает дорожному движению. Власти ограничили проезд на семи участках дорог в Белорецком, Иглинском, Кугарчинском, Чишминском, Мечетлинском районах и в двух местах в Уфе. Шесть мостов перекрыли — в Бакалинском, Бижбулякском, Кармаскалинском, Баймакском районах и двух районах Стерлитамакского.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, за минувшие сутки быстрее всего росла река Уфа у посёлка Шакша — на 69 см, до отметки 434 см. Выход на пойму начинается при 830 см. Белая у Монумента Дружбы прибавила 58 см и достигла 463 см при критической отметке 600 см. Дёма у деревни Бочкаревка в Чишминском районе поднялась на 49 см — до критической отметки 520 см остаётся 137 см. Уршак у села Булгаково в Уфимском районе прибавил 41 см и достиг 391 см при опасном уровне 612 см.

Помимо паводка, 3 апреля в Баймакском районе потушили пал сухой травы площадью 0,6 га.

Ранее, 1 апреля 2026 года, из-за подъёма уровня воды в Нагаево произошёл перелив на улице Мира. Глава администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов выехал на место, коммунальные службы организовали водоотвод. До этого в Калининском районе развернули дежурные группы в четырёх СНТ, в том числе «Рябинушке», «Юрмаше» и «Авангарде».

В начале апреля за сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило 18 сообщений о половодье, спасатели контролировали 13 ситуаций в 10 муниципальных образованиях. К тому моменту в Уфе вода уже залила 50 придомовых территорий в СНТ «Юрмаш», «Рябинушка» и «Авангард», а река Белая у Монумента Дружбы за сутки прибавила рекордные 85 см.

Если половодье пойдёт по худшему сценарию, в зону подтопления в Башкирии могут попасть 313 населённых пунктов в 44 городах и районах — это более 22 тысяч жилых домов и свыше 86 тысяч жителей. Для возможной эвакуации подготовили пункты временного размещения на 45 тысяч мест.

Для сравнения: в 2025 году в Башкирии произошло 63 подтопления в 28 муниципалитетах. Труднее всего пришлось Архангельскому району, где вода затопила 106 домов, а спасатели эвакуировали 246 человек. В 2026 году для борьбы с половодьем собрали группировку из 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники.

В Башкирии бывших полицейских отправили за решетку за похищение и пытки жителя республики

Уфимский районный суд вынес приговор двум бывшим офицерам полиции, признав их виновными в похищении местного жителя, разбое, вымогательстве, превышении полномочий и взяточничестве.
В Уфе пациентке с туберкулезом удалили крупную кисту яичника

Врачи Республиканского фтизиопульмонологического центра и онкодиспансера в Уфе совместно прооперировали молодую женщину с туберкулёзом — хирурги извлекли кисту яичника весом 7 кг.
Жителям Уфы рассказали о порядке компенсаций после атаки БПЛА

После утренней атаки беспилотников на Уфу городские власти разъяснили порядок действий для жителей, чьё имущество пострадало. Схема компенсаций для владельцев автомобилей принципиально отличается от выплат за повреждённое жильё.
В Уфе после атаки беспилотников развернули пункт временного размещения

После утренней атаки БПЛА на Уфу 2 апреля для пострадавших жителей открыли пункт временного размещения на базе образовательного учреждения. Об этом сообщила администрация Ленинского района.
Счёт пошёл на сотни: с начала паводка в Башкирии зафиксировано 124 обращения в МЧС

В Башкортостане 2 апреля зарегистрировали новые случаи подтопления — талые воды продолжают наступать на объекты инфраструктуры, жилые дома и люди не пострадали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.
После попадания беспилотника в жилой дом в Уфе перекрыли дорогу и отменили автобусные маршруты

2 апреля в Уфе на улице Гафури власти ввели временное ограничение дорожного движения после удара беспилотника по жилому дому. Движение по трём автобусным маршрутам прекращено до особого уведомления.
В результате атаки БПЛА в Уфе повреждены несколько квартир на улице Гафури

Беспилотник повредил многоквартирный дом в Уфе — повреждены несколько квартир. Прокуратура Башкирии взяла ситуацию на контроль и организовала горячую линию для жителей.
Глава Башкирии рассказал об атаке БПЛА в Уфе

Несколько украинских беспилотников перехвачены на подлёте к нефтеперерабатывающим предприятиям Уфы ранним утром 2 апреля. Об атаке сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
