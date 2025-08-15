В Башкирии за растрату бюджетных средств задержали директора АНО Гульнару Юрину

В Башкирии задержали главу «Дирекции культурных программ» Гульнару Юрину. Её подозревают в растрате, а ниточки ведут к делу народного артиста Яруллина.

Силовики нагрянули к директору АНО «Дирекция культурных программ РБ» Гульнаре Юриной. По данным источников РБК Уфа, предпринимательницу задержали по подозрению в присвоении или растрате бюджетных средств.

Задержание связывают с арестом Вильдана Яруллина. Народный артист и директор ГКЗ «Башкортостан» сидит в СИЗО с конца мая, его обвиняют в превышении служебных полномочий.

Следователи считают, что один из главных эпизодов связан с контрактом на конкурс «Время героев». Осенью 2023-го Яруллин якобы без всяких торгов отдал Юриной подряд на подготовку площадки. Цена вопроса — 33,5 миллиона рублей.

Предполагаемый ущерб казне от этой сделки оценили в 9,8 миллиона.

Ранее тревожный звонок уже звучал от антимонопольщиков. Летом 2024 года башкирское УФАС официально признало, что ГКЗ «Башкортостан» нарушал закон о конкуренции, раздавая заказы единственным поставщикам. Попытки концертного зала оспорить это решение в суде провалились.