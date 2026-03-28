В Башкирии за один день выявили 53 пьяных водителя — троим грозит уголовное дело

Госавтоинспекция Башкортостана подвела итоги рейда: инспекторы зафиксировали свыше 1550 нарушений ПДД.
В пятницу, 27 марта, в Башкортостане инспекторы ГИБДД провели рейд по предупреждению ДТП и пресечению нарушений ПДД. По его результатам составлено более 1550 административных протоколов, сообщила республиканская Госавтоинспекция.

Главной задачей рейда стало обнаружение нетрезвых водителей. Инспекторы задержали 53 человека за управление транспортом в состоянии опьянения. Против троих, ранее уже наказанных за аналогичное нарушение, возбуждены уголовные дела.

По статистике МВД России за первое полугодие 2025 года, Башкирия заняла первое место среди регионов по числу водителей, лишённых прав за езду в нетрезвом виде: с января по июнь суды вынесли такие постановления в отношении 2346 человек — больше, чем в Московской области и Татарстане.

За 2025 год ГИБДД начислила жителям Башкирии штрафы на 7,13 миллиарда рублей — республика вошла в пятёрку регионов с наибольшим количеством выписанных постановлений за нарушения ПДД.

Напомним, за повторное управление транспортом в нетрезвом виде российское законодательство предусматривает наказание по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ — штраф от 200 000 до 300 000 рублей или лишение свободы на срок до 2 лет; при наличии судимости за тяжкие ДТП в состоянии опьянения штраф составляет от 300 000 до 500 000 рублей, а лишение свободы — до 3 лет.

