В Башкирии за месяц девять человек погибли от отравления алкоголем: антирейтинг районов

В январе 2026 года в Башкирии зафиксировано девять смертей от отравления алкоголем — Роспотребнадзор назвал муниципалитеты, где произошли летальные случаи.

В Башкирии за первый месяц 2026 года девять человек скончались от отравления спиртосодержащей продукцией. Статистику опубликовало региональное управление Роспотребнадзора по итогам токсикологического мониторинга.

Треть всех летальных случаев пришлась на Уфу — в столице зафиксированы три гибели. По одному смертельному эпизоду отмечено в Ишимбае, Туймазах, Бакалинском, Дюртюлинском, Стерлитамакском и Туймазинском районах.

Годом ранее ситуация была хуже: в январе 2025-го от алкогольной интоксикации погибли 14 жителей республики. Коэффициент смертности сократился с 0,3 до 0,2 на сто тысяч населения. Начало года демонстрирует снижение числа смертельных отравлений спиртным на 36%.

Напомним, по итогам всего 2025 года в Башкирии от отравления алкоголем погибли 184 человека — на 18% больше, чем в 2024 году, когда было зарегистрировано 156 летальных случаев. Коэффициент смертности за год вырос с 3,8 до 4,6 на 100 тысяч населения. Наибольшее число смертей пришлось на Уфу — 52 погибших.

59 случаев отравления за месяц: где больше всего пострадавших

Всего за январь 2026 года в республике зафиксировали 59 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией. Уфа стала лидером по числу пострадавших — 24 человека, за ней следуют Белорецк (14 случаев) и Октябрьский (11 случаев).

К слову, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анна Казак связывала снижение общего числа отравлений с республиканским конкурсом «Трезвое село». В 2025 году в Уфе было продано 16 млн литров алкоголя — на 10% меньше, чем в 2024 году.