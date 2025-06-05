В Башкирии взрослые рыбаки поймали сома, ранее отпущенного школьником

В Башкирии поймали сома, которого до этого благородно отпустил школьник — сообщает районная газета «Балтач таңнары».

Напомним подросток в Баймакском районе выудил из реки крупного сома, который был длиннее самого рыбака. Сфотографировался с трофеем и по-человечески отпустил обратно в воду.

Но покоя пресноводному не дали. Через пару дней на том же месте рыбину выловили взрослые рыбаки. И вот тут уже началось «взрослое» отношение к делу — великан отправился стал трофеем.

Предприимчивые дядьки оправдываются благими намерениями: мол, у рыбы «хищный нрав», могла наворотить дел. В отличие от школьника, взрослые сначала взвесили добычу — 32+ кило.

Получается красивая притча о том, как детская доброта превращается во взрослый прагматизм. Школьник увидел красоту и отпустил, а дядьки — потенциальную опасность и килограммы.