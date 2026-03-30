0
5 часов
Новости

В Башкирии выявили более 7 тысяч дорожных дефектов: Хабиров потребовал ускорить ремонт

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства поручил нарастить темпы ямочного ремонта. Поводом стал доклад министра транспорта о состоянии дорожного полотна.
©администрация Уфы

30 марта на оперативном совещании правительства Республики Башкортостан глава региона Радий Хабиров поручил ускорить устранение дефектов на дорогах — после доклада министра транспорта и дорожного хозяйства Любови Минаковой об итогах инспекции дорожной сети.

По данным ведомства, на региональных и межмуниципальных трассах специалисты обследовали свыше трети всей сети — около 2880 километров. За это время они зафиксировали 5613 дефектов покрытия, из которых устранили лишь 1032. На дорогах местного значения инспекция охватила 1367 километров — около 14% от общей протяжённости — в 8 городах и 26 районах. Там обнаружили 1567 дефектов, из них ликвидировали 315.

«Дороги прямо измотали», — заявил Радий Хабиров.

По словам начальника отдела социальных коммуникаций Елены Прочаковской, только за последнюю неделю Центр управления республикой получил 2500 обращений о состоянии дорог. Больше всего жалоб поступило из Уфы, Стерлитамака и Белорецкого района.

Глава республики также сообщил, что в этом году асфальтобетонные заводы начнут работу на месяц раньше срока, что позволит быстрее развернуть ремонтный сезон. Кроме того, Хабиров указал на необходимость вовремя информировать жителей о графиках дорожных работ.

Ранее, 23 марта 2026 года Радий Хабиров уже поручил создать постоянный штаб для контроля за ямочным ремонтом. Тогда же Минакова сообщила, что общая протяжённость дорог с асфальтобетонным покрытием в республике превышает 19 тысяч километров, из них региональные трассы составляют 9265 километров, а местные — почти 10 тысяч километров.

Ещё 10 марта 2026 года на совещании в ЦУРе Хабиров поручил Минтрансу вовремя начать ямочный ремонт, обратив внимание на аварийное состояние проспекта Салавата Юлаева, где из-за перепадов температуры разрушилось покрытие.

По данным «Интерфакса», в 2026 году Башкирия направит 9,2 млрд рублей на дорожную инфраструктуру в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: запланирован ремонт более 185 км дорог и 13 мостов. В 2025 году республика привела в норматив более 700 км дорог и 1260 погонных метров мостовых сооружений — на 40% больше, чем годом ранее.

Дорожная тематика остаётся в числе самых частых в обращениях жителей республики: во время прямой линии Хабирова почти четверть вопросов — 23,95%, или 1522 обращения — касалась дорог.

Похожие записи
0
30.03.2026
Новости

Хабиров поздравил с днём рождения арестованного министра культуры Башкирии

Амина Шафикова
Глава Башкирии публично поздравил с 52-летием Амину Шафикову, которая уже более месяца находится под стражей по делу о хищениях и взяточничестве в сфере государственных закупок.
0
23.03.2026
Дороги и транспорт

«Срочно и оперативно»: глава Башкирии потребовал завершить ямочный ремонт до начала лета

ямочный ремонт дороги
Министр транспорта Башкирии Любовь Минакова доложила о ходе ямочного ремонта — пока устранили лишь пятую часть выявленных дефектов. Радий Хабиров потребовал ускориться.
0
23.03.2026
Новости

Хабиров: механизм отражения атак БПЛА в Башкирии полностью отлажен

Радий Хабиров
Глава республики назвал противодействие беспилотникам «рабочей рутиной» и отметил слаженную работу сил Минобороны и служб безопасности предприятий.
0
10.03.2026
Новости

«Дороги вскроются»: Хабиров потребовал от чиновников быть готовыми к ямочному ремонту

рабочие чинят дорожное покрытие
Глава Башкирии распорядился начать ямочный ремонт при первых плюсовых температурах — особую тревогу вызывает состояние главной магистрали Уфы.
0
05.03.2026
Образование

Завучам в Башкирии назначили новые надбавки за работу с трудными подростками

кошелек с пятитысячными купюрами
Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о ежемесячной доплате 30 тысяч рублей заместителям директоров школ по воспитательной работе. Выплаты за работу с трудными подростками начисляются с 1 марта 2026 года.
0
02.03.2026
Дороги и транспорт

«Влупили денег, а свет не горит»: глава Башкирии потребовал срочно починить освещение трассы Уфа — Стерлитамак

трасса ночью с освещением
Глава Башкирии потребовал за две недели решить вопрос с неработающим освещением на федеральной трассе Р-240.
0
01.03.2026
Новости

Радий Хабиров проверил, как белорусские зубры прижились в Башкирии

зубры в лесу
Радий Хабиров проверил адаптацию белорусских зубров в Мурадымовском ущелье. Башкирская популяция редких животных выросла до 25 особей и вскоре пополнится за счет президентского гранта.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.