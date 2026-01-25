0
3 часа
Новости

В Башкирии выросло число смертей от отравления алкоголем

В 2025 году в регионе зафиксировано 184 смертельных случая от интоксикации алкоголем. Это на 18% больше показателей предыдущего года.
бутылки алкоголя в магазине
©Grok

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан опубликовало данные токсикологического мониторинга за 2025 год. Согласно отчету, причиной смерти 184 человек стало острое отравление спиртосодержащей продукцией.

Показатели смертности продемонстрировали рост по сравнению с предыдущим периодом. В 2024 году ведомство фиксировало 156 летальных случаев, что на 28 меньше текущих данных. Коэффициент смертности увеличился с 3,8 до 4,6 на 100 тысяч населения.

Наибольшее количество погибших зарегистрировано в административном центре республики. В Уфе от токсического действия алкоголя скончались 52 человека. Следом в статистике идут Стерлитамак с 11 случаями и Салават, где зафиксировано 5 летальных исходов.

В городах Нефтекамск и Кумертау зарегистрировано по 4 смерти от отравлений. Среди муниципальных районов наиболее высокие показатели отмечены в Гафурийском и Татышлинском районах — по 5 случаев в каждом.

Также по 4 летальных исхода зафиксировано в ряде других районов. В этот список вошли Абзелиловский, Салаватский, Стерлитамакский, Уфимский, Учалинский, Чишминский и Шаранский районы.

В 2025 году в республике продолжалась реализация профилактических программ, включая конкурс «Трезвое село». Данная инициатива направлена на снижение уровня алкоголизации в сельской местности и пропаганду здорового образа жизни. Несмотря на профилактические меры, итоговые данные за 2025 год показали отрицательную динамику по числу смертельных отравлений.

Похожие записи
0
24.01.2026
Новости

В Башкирии доля населения за чертой бедности снизилась до минимума за последние годы

монеты на кошельке
Число жителей Башкирии с доходами ниже прожиточного минимума сократилось до 314 тысяч человек. Это 7,7% от всего населения — лучший показатель с 2018 года.
0
23.01.2026
Жизнь

В Башкирии выросла стоимость минимального набора продуктов питания

продукты в холодильнике
В декабре 2025 года стоимость минимального набора продуктов в Башкирии достигла 6 614 рублей. Это второй по величине показатель в Приволжском округе.
0
17.01.2026
Дороги и транспорт

Продажи новых автомобилей в Башкирии снизились на 17% в 2025 году

иностранный автомобиль
В 2025 году в Башкирии реализовали 38,6 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 17,2% меньше, чем в предыдущем году, когда продажи составили 46,7 тысяч единиц.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.