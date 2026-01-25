В Башкирии выросло число смертей от отравления алкоголем

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан опубликовало данные токсикологического мониторинга за 2025 год. Согласно отчету, причиной смерти 184 человек стало острое отравление спиртосодержащей продукцией.
Показатели смертности продемонстрировали рост по сравнению с предыдущим периодом. В 2024 году ведомство фиксировало 156 летальных случаев, что на 28 меньше текущих данных. Коэффициент смертности увеличился с 3,8 до 4,6 на 100 тысяч населения.
Наибольшее количество погибших зарегистрировано в административном центре республики. В Уфе от токсического действия алкоголя скончались 52 человека. Следом в статистике идут Стерлитамак с 11 случаями и Салават, где зафиксировано 5 летальных исходов.
В городах Нефтекамск и Кумертау зарегистрировано по 4 смерти от отравлений. Среди муниципальных районов наиболее высокие показатели отмечены в Гафурийском и Татышлинском районах — по 5 случаев в каждом.
Также по 4 летальных исхода зафиксировано в ряде других районов. В этот список вошли Абзелиловский, Салаватский, Стерлитамакский, Уфимский, Учалинский, Чишминский и Шаранский районы.
В 2025 году в республике продолжалась реализация профилактических программ, включая конкурс «Трезвое село». Данная инициатива направлена на снижение уровня алкоголизации в сельской местности и пропаганду здорового образа жизни. Несмотря на профилактические меры, итоговые данные за 2025 год показали отрицательную динамику по числу смертельных отравлений.