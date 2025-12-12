В Башкирии выросли зарплаты специалистов по робототехнике

В 2025 году предложения для специалистов по робототехнике в Башкирии увеличились на 8%. Эксперты привели данные по заработку в регионе и по стране.

Аналитики сервиса «Хэдхантер» изучили ситуацию на рынке труда за 11 месяцев текущего года. Исследование показало, что работодатели Башкортостана повысили интерес к сотрудникам, обладающим навыками в сфере робототехники, и увеличили предлагаемое вознаграждение.

Среднее зарплатное предложение для таких работников по России составило 79 700 рублей в месяц. Этот показатель превысил данные аналогичного периода прошлого года на 14 процентов (ранее сумма составляла 70 100 рублей).

В республике рост оказался ниже общероссийского уровня. Местные организации подняли средние предложения с 65 000 до 70 000 рублей, что соответствует увеличению на 8 процентов за год.

В ряде других регионов зафиксировано более значительное повышение оплаты труда. В Новосибирской области предложения выросли на 67 процентов и достигли 100 000 рублей, а в Татарстане средняя зарплата увеличилась до 100 600 рублей (+37%).

Ожидания самих соискателей превышают предложения работодателей и составляют в среднем 100 000 рублей. Эксперты полагают, что компаниям придется пересматривать финансовые условия или предлагать нематериальные бонусы для найма квалифицированных кадров.

Развитие сферы робототехники в регионе коррелирует с планами властей по созданию кластера беспилотной авиации. Запуск производств БПЛА в Башкирии формирует дополнительный спрос на конструкторов, технологов и других технических специалистов.

Промышленные предприятия республики продолжают сталкиваться с нехваткой инженерных кадров. Крупные заводы периодически проводят индексацию заработных плат для удержания персонала и привлечения новых сотрудников.