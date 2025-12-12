0
Новости

В Башкирии выросли зарплаты специалистов по робототехнике

В 2025 году предложения для специалистов по робототехнике в Башкирии увеличились на 8%. Эксперты привели данные по заработку в регионе и по стране.
купюры номиналом 5000 рублей
Аналитики сервиса «Хэдхантер» изучили ситуацию на рынке труда за 11 месяцев текущего года. Исследование показало, что работодатели Башкортостана повысили интерес к сотрудникам, обладающим навыками в сфере робототехники, и увеличили предлагаемое вознаграждение.

Среднее зарплатное предложение для таких работников по России составило 79 700 рублей в месяц. Этот показатель превысил данные аналогичного периода прошлого года на 14 процентов (ранее сумма составляла 70 100 рублей).

В республике рост оказался ниже общероссийского уровня. Местные организации подняли средние предложения с 65 000 до 70 000 рублей, что соответствует увеличению на 8 процентов за год.

В ряде других регионов зафиксировано более значительное повышение оплаты труда. В Новосибирской области предложения выросли на 67 процентов и достигли 100 000 рублей, а в Татарстане средняя зарплата увеличилась до 100 600 рублей (+37%).

Ожидания самих соискателей превышают предложения работодателей и составляют в среднем 100 000 рублей. Эксперты полагают, что компаниям придется пересматривать финансовые условия или предлагать нематериальные бонусы для найма квалифицированных кадров.

Развитие сферы робототехники в регионе коррелирует с планами властей по созданию кластера беспилотной авиации. Запуск производств БПЛА в Башкирии формирует дополнительный спрос на конструкторов, технологов и других технических специалистов.

Промышленные предприятия республики продолжают сталкиваться с нехваткой инженерных кадров. Крупные заводы периодически проводят индексацию заработных плат для удержания персонала и привлечения новых сотрудников.

11.12.2025
Новости

Названы самые высокооплачиваемые сферы труда в Башкирии

кошелек с пятитысячными купюрами
В Башкирии за девять месяцев 2025 года самая высокая зарплата — в добыче полезных ископаемых, наименьшая — в гостиницах и общепите.
10.12.2025
Новости

Стала известна минимальная зарплата работников внебюджетной сферы в Башкирии в 2026 году

пятитысячные рублевые купюры
Власти Башкортостана продлили региональное соглашение о минимальной оплате труда для сотрудников внебюджетного сектора, сообщила Гострудинспекция республики.
10.12.2025
Новости

В Госдуме предложили сократить рабочий день до 6 часов: депутаты готовят законопроект о 30-часовой неделе

собеседники сидят с ручками
Фракция КПРФ готовит к внесению в нижнюю палату парламента законопроект об изменении трудового графика россиян, передает РИА Новости. Инициатива предполагает законодательное закрепление шестичасового рабочего дня вместо нынешнего восьмичасового.
08.12.2025
Экономика

Эксперты назвали реальную сумму, которую готовы платить работодатели в Башкирии

деньги под кошельком
Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили рынок труда республики за ноябрь и опубликовали данные о доходах.
05.12.2025
Образование

Учителям хотят гарантировать оклад не ниже двух МРОТ по всей стране

кошелек с пятитысячными купюрами
Сенатор комитета Совфеда по образованию предложил закрепить минимальный оклад учителей на уровне не ниже двух МРОТ, а все надбавки платить сверху.
04.12.2025
Жизнь

«Нет желания работать!»: В Башкирии техперсонал школ и садов пожаловался на нищенские зарплаты

монеты на кошельке
В Башкирии младший воспитатель заявила, что техперсонал садиков и школ живет на МРОТ без премий и 13-й зарплаты.
29.11.2025
Новости

Путин утвердил новый МРОТ на 2026 год: сколько гарантированно получат в Башкирии?

пятитысячные рублевые купюры
Президент России утвердил повышение МРОТ на 2026 год до 27 093 рублей. В Башкирии с учетом уральского коэффициента минимум превысит 31 тысячу.
