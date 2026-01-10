0
3 часа
Новости

В Башкирии выросли цены на топливо на заправках сети «Лукойл»

На автозаправочных станциях «Лукойл» в Башкортостане изменились ценники. Стоимость всех видов топлива выросла, цена дизеля превысила 76 рублей.



В Башкортостане зафиксировано повышение розничных цен на автомобильное топливо в сети АЗС «Лукойл». По данным на 10 января 2026 года, увеличилась стоимость всех марок бензина и дизельного топлива.

Наибольший рост продемонстрировало дизельное топливо. Стоимость одного литра солярки теперь составляет 76,48 рубля. Это максимальный показатель в текущем прайс-листе компании для данного вида горючего.

Изменения коснулись и бензина популярных марок. Цена литра АИ-92 с маркировкой «ЭКТО» установлена на уровне 62,27 рубля. Бензин АИ-95 «ЭКТО» отпускается по 67,04 рубля, а стоимость АИ-95 «Евро» составляет 66,58 рубля.

Согласно мониторингу цен, с конца декабря 2025 года стоимость топлива на станциях указанной сети выросла более чем на 1 рубль. Тенденция к повышению цен наблюдается с начала календарного года.

Ранее изменение ценовой политики произошло и на заправках «Башнефть-Розница». С 1 января 2026 года стоимость литра бензина АИ-100 увеличилась на 1,40 рубля и достигла 86,05 рубля. Цена марки АИ-92 на станциях этого оператора приблизилась к 60 рублям.

В течение 2025 года в регионе неоднократно фиксировалась коррекция цен на ГСМ. Основной топливный оператор республики менял стоимость топлива 29 раз. В декабре Башкортостан вошел в число регионов с заметным ростом цен на бензин.

По оценкам отраслевых экспертов, в 2026 году рост цен на топливо может продолжиться. Аналитики прогнозируют возможное увеличение стоимости на 10–12%. При реализации данного сценария цена литра АИ-95 может достигнуть диапазона 70–73 рублей.


25.11.2025
Новости

«Золотой» дизель и 27-й удар по кошельку: «Башнефть» снова повысила цены, народ просит о пощаде


Очередной неприятный сюрприз ждал водителей Башкирии этим утром: пока чиновники рапортуют о «стабильности», цены на топливо пробили очередной психологический потолок.

18.11.2025
Экономика

В Башкирии топливо подорожало в десятый раз за осень


В Башкирии с 18 ноября вновь выросли розничные цены на автомобильное топливо на заправках сети «Башнефть-Розница». Наиболее значительно, на 50 копеек за литр, подорожало зимнее дизельное топливо, сообщает РБК-Уфа.

09.11.2025
Экономика

«Башнефть» подняла цены на бензин второй раз за ноябрь


Сеть заправок «Башнефть» опять увеличила стоимость всех видов топлива. С 9 ноября литр бензина и дизеля подорожал на 20–50 копеек. Это уже девятое повышение с начала осени и 25-е за 2025 год.

02.11.2025
Экономика

Сеть АЗС «Башнефть» снова подняла цены: сколько стоит бензин со 2 ноября


Сеть АЗС «Башнефть» снова обновила прайс на топливо. Со 2 ноября все виды бензина и дизеля стали дороже на 30–50 копеек. Это уже 24-е повышение за год и восьмое с начала осени.

31.10.2025
Экономика

Такого роста не было с осени: Росстат сообщил о рекордном удорожании бензина в Башкирии


Конец октября принёс водителям Башкирии неприятный сюрприз. Стоимость топлива подскочила сильнее всего с начала осени, ударив по всем маркам бензина.
