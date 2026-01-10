В Башкирии выросли цены на топливо на заправках сети «Лукойл»

На автозаправочных станциях «Лукойл» в Башкортостане изменились ценники. Стоимость всех видов топлива выросла, цена дизеля превысила 76 рублей.

В Башкортостане зафиксировано повышение розничных цен на автомобильное топливо в сети АЗС «Лукойл». По данным на 10 января 2026 года, увеличилась стоимость всех марок бензина и дизельного топлива.

Наибольший рост продемонстрировало дизельное топливо. Стоимость одного литра солярки теперь составляет 76,48 рубля. Это максимальный показатель в текущем прайс-листе компании для данного вида горючего.

Изменения коснулись и бензина популярных марок. Цена литра АИ-92 с маркировкой «ЭКТО» установлена на уровне 62,27 рубля. Бензин АИ-95 «ЭКТО» отпускается по 67,04 рубля, а стоимость АИ-95 «Евро» составляет 66,58 рубля.

Согласно мониторингу цен, с конца декабря 2025 года стоимость топлива на станциях указанной сети выросла более чем на 1 рубль. Тенденция к повышению цен наблюдается с начала календарного года.

Ранее изменение ценовой политики произошло и на заправках «Башнефть-Розница». С 1 января 2026 года стоимость литра бензина АИ-100 увеличилась на 1,40 рубля и достигла 86,05 рубля. Цена марки АИ-92 на станциях этого оператора приблизилась к 60 рублям.

В течение 2025 года в регионе неоднократно фиксировалась коррекция цен на ГСМ. Основной топливный оператор республики менял стоимость топлива 29 раз. В декабре Башкортостан вошел в число регионов с заметным ростом цен на бензин.

По оценкам отраслевых экспертов, в 2026 году рост цен на топливо может продолжиться. Аналитики прогнозируют возможное увеличение стоимости на 10–12%. При реализации данного сценария цена литра АИ-95 может достигнуть диапазона 70–73 рублей.