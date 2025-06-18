В Башкирии выросли цены на частные дома

Аналитики «Яндекс Недвижимости» зафиксировали рекордный скачок стоимости частных домов в Башкортостане. Республика возглавила рейтинг регионов с городами-миллионниками по темпам роста цен на индивидуальное жилье.

За год медианная стоимость частного дома в регионе подскочила на 24,9% и достигла 6,2 млн рублей. Это почти вдвое превышает среднероссийский показатель роста в 12,4%. При этом башкирские дома все еще остаются на треть доступнее соседних татарстанских — там средняя цена составляет 9,3 млн рублей.

Квадратный метр частного дома в Башкортостане оценивается в 58 тысяч рублей, что на 15% больше прошлогоднего уровня. Средняя площадь объекта составляет 102 квадратных метра. Несмотря на активный рост, республика сохраняет позиции в тройке самых доступных регионов для покупки частного жилья.

Эксперты связывают ценовой бум с переходом на эскроу-счета в индивидуальном строительстве с марта 2025 года. Новые правила заставили мелких застройщиков сворачивать проекты, что сократило предложение на рынке. За последний месяц количество объявлений упало на 0,6%.

Лидерами по стоимости квадратного метра остаются Москва с Подмосковьем (115 тыс. рублей), Краснодарский край (96 тыс.) и Петербург с Ленобластью (88 тыс.). Самые бюджетные варианты предлагают Пермский край, Волгоградская и Омская области — от 51 до 54 тысяч за «квадрат».

По данным News-Bash за 2025 год, квартиры в Башкирии также показали активный рост — стоимость квадратного метра жилья перевалила за 100 тысяч рублей. Параллельно в республике сократились объемы ввода нового жилья на 26,4% за первые четыре месяца года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Исторический аналог подобного ценового скачка наблюдался в 2020-2021 годах, когда льготная ипотека спровоцировала рост цен на недвижимость по всей России. Тогда эксперты также фиксировали опережающий рост в регионах со средним ценовым сегментом при стагнации в премиальных локациях.