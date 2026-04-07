В Башкирии выделили 20 миллионов рублей на борьбу с медведями, волками и лисицами

Власти Башкирии начнут платить охотникам за добычу трёх видов хищников. Популяции вышли за допустимые пределы, звери заходят в сёла, а количество разрешений на целевой отстрел за год выросло вдвое.
7 апреля министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов объявил о новых выплатах охотникам — за медведей, волков и лисиц. Он сообщил об этом на заседании профильного комитета регионального парламента. Бюджет выделяет на программу 20 млн рублей.

Ставки следующие: медведь — 50 тыс. рублей, волк — 30 тыс., лисица — 3 тыс. Минэкологии уже направило в правительство проект постановления с порядком выплат.

Численность всех трёх видов растёт бесконтрольно. Хищники регулярно появляются в населённых пунктах и угрожают жителям. При этом охотники не торопятся закрывать лимиты: по словам Фазылова, число добытых животных упало в полтора раза.

Цифры говорят сами за себя. В 2025 году Минэкологии выдало 178 разрешений на целевой отстрел — вдвое больше, чем годом ранее. За первый квартал 2026 года выдано уже 60 таких разрешений.

Проблему обсуждают не первый год. Ещё раньше вице-премьер и министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов говорил, что по медведю охотники выбирали лишь 9,9% от разрешённого объёма, по рыси — 12,2%, по лосю — 49,4%.

В 2025 году популяция медведей достигла 2600 особей — исторического максимума. Тогда же Минэкологии зафиксировало три подтверждённых нападения на людей. Квоты осваивались лишь на 9,9% против прежних 15,3%.

Волки стали постоянной головной болью для ряда районов республики. В январе–феврале 2025 года стая несколько раз заходила в закрытый город Межгорье и загрызла дворовых собак. В феврале 2026 года волки вернулись туда снова.

По данным «Коммерсанта», ещё в июле 2024 года Минэкологии выносило на обсуждение похожий проект — тогда предлагали платить 1 тыс. рублей за лисицу и 10 тыс. за волка. Нынешние ставки — втрое-втрое выше.

