В Башкирии вводят однодневный запрет на продажу алкоголя в магазинах

Башкирия вводит тотальный запрет на алкоголь на целый день. По данным Минторга РБ, в субботу, 24 мая, вся республика будет трезвой как стёклышко.

Причина такого радикального шага — Последний звонок у школьников. Чиновники решили, что выпускники и их родители должны помнить этот день, а не приходить в себя на следующее утро в кустах у школы.

Купить спиртное не получится вообще нигде — все магазины республики получили строгое указание. Единственное спасение для жаждущих — бары и рестораны, там наливать ещё будут.

Похоже, в Башкирии решили, что лучший способ отметить окончание школы — это заставить всех взрослых почувствовать себя наказанными детьми. Запретный плод сладок, но в этот раз он ещё и трезв!

— Не думаю, что подобные запреты могут на что-то серьёзно повлиять, тем более если везде стоят алкомаркеты, трактиры, кафе и рестораны, на которых эти ограничения не распространяются (по сути абсурд какой-то — можно подумать, что ради их наживы всё это и делается)… Наверное надо более эффективнее бороться с появлением в общественных местах в нетрезвом состоянии, и принимать строгие меры к тем, кто продает, и особенно покупает несовершеннолетним спиртные напитки!!! — считает пользователь соцсетей Загир Х.

— Все равно напьются, найдут где и через кого купить, — считает пользователь с ником be kind.