Новости

В Башкирии ввели запрет на съемку прилетов БПЛА. За фото и видео с дронами теперь грозит крупный штраф

В Башкирии ввели запрет на публикацию фото и видео с БПЛА. За распространение данных о прилётах и работе ПВО — штраф до 50 тысяч рублей.
герб башкирии
С 16 сентября в республике ввели полный запрет на распространение информации об атаках беспилотников. Под запрет попали любые данные, помогающие вычислить тип аппарата, его маршрут, место падения или характер разрушений. Указ подписан главой региона Радием Хабировым.

Аналогичный запрет коснулся и систем противодействия дронам.

Право голоса оставили только официальным лицам. Распространять новости разрешено исключительно со ссылкой на комментарии властей. Указ будет в силе до тех пор, пока в регионе не отменят режим базовой готовности.

По мнению юристов, мера направлена на обеспечение безопасности и предотвращение паники среди населения. Эксперты также кивают на то, что молодёжь всё чаще втягивают в незаконную съёмку стратегических объектов за вознаграждение.

Похожие ограничения уже работают в десятках других регионов России — от Ленинградской области до Удмуртии и Чувашии.

