В Башкирии все чаще встречают голодных медведей: власти назвали опасные зоны

В Башкирии нашествие голодных медведей. Перед спячкой они выходят к людям за едой. Минэкологии составило карту опасных районов и объяснило, как выжить при встрече.

Жители Башкирии всё чаще натыкаются на медведей, которые выходят из леса в поисках пропитания. Как пишет Уфа1 ссылаясь на данные Минэкологии, косолапые готовятся к зиме и становятся куда менее разборчивыми в еде.

Недавно такого гостя видели у жилых домов под Нагаево. А в Аскарово молодой мишка устроил бессонную ночь для охотинспектора, заставив того дважды выезжать на вызовы перепуганных очевидцев. Всего за 2025 год зафиксировано уже три случая нападения на людей, в основном агрессию проявляли самки с потомством.

По подсчётам природоохранного ведомства, по лесам республики бродит свыше 2,6 тысячи бурых хищников. Чтобы популяция не вышла из-под контроля, в этом сезоне охотникам выдали лицензии на добычу 600 особей.

Самая высокая концентрация косолапых — в Белорецком районе, там их обитает около полутысячи. Ещё по паре сотен особей можно повстречать в Зилаирском, Баймакском и Бурзянском районах. А вот в Благоварском районе и под Уфой встреча с медведем происходит не так часто.

К человеческому жилью тянутся в основном молодые животные возрастом до трёх с половиной лет. Их, как магнитом, притягивают мусорные контейнеры и свалки с пищевыми отходами. Защищая свою добычу перед долгой зимой, звери становятся особенно агрессивными.

Если встреча всё же состоялась, эксперты советуют не паниковать. Медленно отступайте, не поворачиваясь спиной и избегая прямого взгляда. Бежать — худшая идея. Если же зверь атакует, падайте на землю, сворачивайтесь в клубок и защищайте руками шею.