В Башкирии впервые объявили режим ракетной опасности

В Башкортостане 27 февраля объявлен режим ракетной опасности. Жителям рекомендовано укрыться в безопасных местах, авиасообщение в регионах ПФО ограничено.

27 февраля в Башкортостане ввели режим ракетной опасности. Оповещения поступили на телефоны жителей республики днём. Одновременно тревогу объявили в более чем половине регионов Приволжского федерального округа — Татарстане, Удмуртии, Самарской области и других субъектах.

МЧС разослало экстренные уведомления жителям Башкортостана с рекомендацией отойти от окон и спуститься в подвальные помещения. Режим ракетной опасности действовал одновременно в более чем восьми регионах ПФО.

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов. Приём воздушных судов приостановили в Казани, Нижнекамске и Саратове. Для Татарстана это был первый случай объявления режима ракетной опасности.

При получении оповещения о ракетной опасности нужно немедленно покинуть верхние этажи здания и отойти от окон. Укрыться следует в подвале, цокольном этаже или ближайшем капитальном строении.

Если вы на улице — зайдите в любое здание и спуститесь как можно ниже. Не стойте рядом с витринами и стеклянными фасадами. Следите за официальными каналами МЧС — режим снимают отдельным оповещением.

Башкортостан уже сталкивался с воздушными угрозами, но до сих пор речь шла только о беспилотниках. 20 февраля 2026 года в республике объявляли режим беспилотной опасности — тогда обошлось без последствий. За последнюю неделю февраля подобные оповещения поступали неоднократно.

В августе 2025 года ФСБ опубликовала карту радиуса поражения украинских ракетных комплексов «Сапсан». По этим данным, дальность составляет от 500 до 750 километров, тогда как Уфа находится на расстоянии около 1200 километров от предполагаемых точек запуска. Угроза ударов баллистическими ракетами для столицы Башкирии оценивается как низкая, однако дроны дальнего радиуса действия способны преодолевать значительно большие расстояния.