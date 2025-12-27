0
Новости

В Башкирии в лесу под Бирском обнаружили и подкормили стадо диких кабанов

Охотинспектор обнаружил четыре особи кабанов с поросятами во время рейда в Бирском районе. Животные здоровы, следов браконьеров рядом с их лежбищем нет.
стадо кабанов
©Минэкологии Башкирии

Инспектор Евгений Глинкин наткнулся на животных во время обхода территории. Он насчитал четыре взрослые самки и выводок поросят этого года рождения. Животные выглядят здоровыми и активными, признаков болезней нет.

Чтобы поддержать популяцию зимой, инспектор организовал подкормку. На специальную площадку он высыпал запасы кукурузы и пшеницы. Проверка местности показала, что браконьеры здесь не появлялись: в лесу нет гильз и следов снегоходов.

Хотя сезон охоты на кабана в Башкирии длится до 28 февраля 2026 года, правила добычи ужесточаются. С 1 января в республике запретят охотиться на кабана загоном, нагоном, а также с применением собак. Это поможет сохранить молодняк и маточное поголовье в самые холодные месяцы.

Новости о диких животных в Бирском районе появляются на фоне недавнего происшествия с домашним скотом. На прошлой неделе на озере Узеть под лед провалилось стадо овец, погибло до 1000 животных.

